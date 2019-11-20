Иосиф Пригожин рассказал о выбитой челюсти Валерии

По словам нынешнего мужа исполнительницы, бывший избранник композитор Александр Шульгин жестоко избивал ее. Однажды он даже выбил ей челюсть. Причем случилось это накануне фестиваля "Песня года" в 1994 году. Звезде пришлось выступать покалеченной.
"Если вы посмотрите "Песню года – 94", она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была", – поведал Пригожин.
Также продюсер рассказал, как его жена не могла покинуть свой номер на Майорке. Это видели все артисты и музыканты, приехавшие вместе с ней.
"То есть он ее просто убивал", – заявил муж знаменитости.
Иосиф Игоревич отметил, что коллеги Валерии неоднократно были свидетелями жестокого обращения с певицей. При этом никто из них не защитил ее и не оказал помощи. Хотя она неоднократно за ней обращалась к коллегам по цеху.
Напомним, Шульгин при разводе лишил экс-возлюбленную денег и жилья. Ей едва удалось отвоевать собственных детей. В результате Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск.
"Представляете, квартира 60 метров, там шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!" – открыл шокирующие подробности Пригожин.
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