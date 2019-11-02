"Огромная потеря": звезда "Дома-2" сломлена ужасной трагедией

Свою публикацию знаменитость подписал так: " Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст он дополнил печальным смайликом.
Напомним, что отец Степана несколько лет назад перенес инсульт. После этого мужчина более не смог самостоятельно передвигаться. Он жил в Екатеринбурге, откуда, кстати, сам родом Меньщиков-младший. Однажды мужчина рассказал, что его отец находился в состоянии "овоща" и нуждался в постоянном уходе. За ним присматривала жена шоумена.
В свою очередь поклонники и коллеги знаменитости не остались равнодушными к его беде. Многие высказали слова поддержки артисту и пожелали ему не падать духом. В конце концов, жизнь тем и прекрасна, что имеет свой конец.
"Мои соболезнования....💔 знаю, как это невыносимо тяжело...
", "
Такова жизнь.... но терять близких-это невосполнимо , и это очень
больно (((( держись, Степ🙏♥️ царствия небесного твоему папе 🙏🙏🙏
", "Степан Валертевич! Чем могу помочь?", "
Огромная потеря( соболезную🙏
", – высказались поклонники Меньщикова.
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