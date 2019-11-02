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"Огромная потеря": звезда "Дома-2" сломлена ужасной трагедией

Степан Меньщиков. Фото: https://www.instagram.com/stepanmen/
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков раздавлен ужасной трагедией. Мужчина сообщил, что на днях у него скончался отец.
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О смерти родного человека мужчина сообщил на своей личной страницей в социальной сети "Инстаграм". Он опубликовал старое черно-белое фото, на котором изображен его папа. Стоит отметить, что теперь ясно, в кого шоумен пошел. Даже обычно циничные пользователи сети отметили, что Меньщиков очень похож на отца.

Свою публикацию знаменитость подписал так: " Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст он дополнил печальным смайликом.

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Напомним, что отец Степана несколько лет назад перенес инсульт. После этого мужчина более не смог самостоятельно передвигаться. Он жил в Екатеринбурге, откуда, кстати, сам родом Меньщиков-младший. Однажды мужчина рассказал, что его отец находился в состоянии "овоща" и нуждался в постоянном уходе. За ним присматривала жена шоумена.

В свою очередь поклонники и коллеги знаменитости не остались равнодушными к его беде. Многие высказали слова поддержки артисту и пожелали ему не падать духом. В конце концов, жизнь тем и прекрасна, что имеет свой конец.

"Мои соболезнования....💔 знаю, как это невыносимо тяжело... ", " Такова жизнь.... но терять близких-это невосполнимо , и это очень больно (((( держись, Степ🙏♥️ царствия небесного твоему папе 🙏🙏🙏 ", "Степан Валертевич! Чем могу помочь?", " Огромная потеря( соболезную🙏 ", – высказались поклонники Меньщикова.

Автор: 2 ноября 2019, 12:24

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