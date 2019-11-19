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"Чуть сердце не остановилось": Горбань оказалась на волоске от гибели

Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая телеведущая "Орла и решки" Мария Горбань оказалась на волоске от гибели. Во время очередных съемок с девушкой произошло непредвиденное.
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Телеведущая опубликовала примечательный ролик на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она поделилась с поклонниками захватывающими кадрами с большой высоты. Как отметила Мария, во время съемок пилот самолета, в котором она находилась, выполнял сложные фигуры.

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"Это самый безбашенный поступок в моей жизни!!! И это самый экстремальный для меня выпуск "Орел и Решка" Россия Челябинск (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Я до сих пор плачу, когда это вижу!!! Мало того, что я выдержала мертвую петлю Нестерова в свободном падении, так я еще и закрыла форточку, которая открылась совершенно случайно и это случай на миллион", – рассказала Горбань.

Девушка добавила, что экстремальные развлечения не для нее, и она больше никогда не решится на подобный поступок. В свою очередь поклонники выразили беспокойство. Многие отметили смелость Марии и предположили, что полет с выполнением трюков мог стоить ей жизни.


"Ничего смешного не вижу!!! Глаза полные страха, слезы.... сама еле держусь. Я ЗА экстрим всегда, но это жесть. Молодец, Машка👍 ", "Моя любименькая, вы пережили такой стресс! Это не допустимая ситуация! Я за вас до слез испугалась. Такой адреналин мужчинам по кайфу, нас, женщин, он разрушает. Берегите себя! И аккуратнее с выбором развлечений, если есть выбор.) ❤️", "Господи, чуть сердце не остановилось, это ж кошмарище , Мария вы героиня. Не делайте больше так. Очень страшно. Реально я заплакала от вида только", – высказались комментаторы.

Автор: 19 ноября 2019, 11:02

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