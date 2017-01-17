Партнер Бузовой о ее "театральном" скандале с Горбань

Актер и юморист Сергей Писаренко высказался по поводу замены актрисы Марии Горбань на Ольгу Бузову в спектакле "Мужчина нарасхват". Ранее ведущая "Дома-2" сообщила в микроблоге о том, что возвращается на театральную сцену. Но как оказалось, продюсеры постановки не сообщили Марии о том, что хотят ее заменить.

"Скорее всего, дело в том, что конкретно эта дата – 6 февраля – была для Марии неудобной, и продюсеры приняли решение о замене. Конечно, странно, что ей об этом не сообщили, – рассказал Сергей корреспонденту Dni.Ru. – Конечно, я не знаю, можно ли вообще заменить в этом спектакле Марию Горбань, она очень органично в него вписывалась. С Ольгой мы еще не репетировали, но вообще мы ребята адаптивные. Лично с ней встречался в неформальной обстановке, у знакомых – впечатление очень хорошее – и как о медийной персоне, и как о женщине".

По словам Писаренко, в конце марта этот спектакль будет показан еще раз в Москве, а затем труппа отправится с ним на гастроли по южной России. "Кажется, в качестве актрисы на гастролях была заявлена все-таки Мария Горбань, – отметил он. – А кто будет играть в Москве, мне теперь и самому интересно".

Фото опубликовано Sergey Pisarenko (@sergeypisarenko) Ноя 11 2016 в 10:20 PST

Напомним, Ольга Бузова опубликовала в микроблоге афишу спектакля "Мужчина нарасхват" и сообщила о своем долгожданном возвращении на театральную сцену. "Буду рада вас всех видеть на моей премьере 6 февраля. Спектакль "Мужчина нарасхват". Москва, я жду вас", – написала ведущая.

Мария Горбань, узнавшая о замене от своих фанатов, была очень расстроена новостью. "Вот так бывает в нашей профессии... Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни – творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной... Ужасно неприятно. Но что могу сказать, хорошего зрителя вам, друзья! Всем мира", – поделилась Горбань.