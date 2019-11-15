75-летняя мать Александра Носика снова пропала без вести

В семье актера Александра Носика случилась трагедия. Пропала его мать – 75-летняя Мария Стерникова.

Как оказалось, накануне вечером, 14 ноября, пожилая артистка вышла на прогулку с собакой в сопровождении своей сиделки. В какой-то момент питомец отвел помощницу старушки. Когда она обернулась, то Стерникова исчезла из ее поля зрения. После случившегося компаньонка тут же обратилась в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоят сложные поиски. Ведь 75-летняя актриса страдает от болезни Альцгеймера. Кроме того, у нее при себе нет мобильного телефона.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Два года назад артистка точно также пропала без вести. Тогда ее нашли на следующий день в десятках километров от места ее жительства – в районе Гольяново. До сих пор остается загадкой, как она там очутилась.

"Она не знает, какой сейчас год, ничего не помнит. Мария Александровна узнает только троих человек: Сашу, его отчима – актера Малого театра Алексея Сергеевича Кудиновича и нянечку", – рассказывала бывшая жена Носика Ольга.

Отметим, Стерникова – известная советская актриса. Она начала свою карьеру еще в 1960 году. Играла в таких картинах как "Мальчик со шпагой", "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего". После этого больше 30 лет артистка проработала в Малом театре.