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Дочь Дмитрия Пескова вогнали в ступор

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/lisa_peskova
Дочь пресс-секретаря резидента России Дмитрия Пескова – Елизавета ведет публичный дневник в своем Инстаграм-аккаунте. Накануне она поделилась, с чем ей приходится сталкиваться из-за того, что ее отец является государственным деятелем.
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По словам девушки, во время утренней тренировки в спортзале к ней подошел мужчина. На вид ему было не более 50 лет. Он сказал, что знает ее, ведь она известная дочка.

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"Стоит, молчит и смотрит на меня в упор. Я продолжаю делать свое упражнение, не понимая, как реагировать", – призналась блогерша. 

После этого незнакомец взял смартфон и начал в наглую фотографировать Лизу. В этот момент терпение Песковой лопается и она заявляет: "Вы тоже чей-то сын". Слова девушки разозлили его, и он поспешил удалиться. 

Как оказалось, это не единственная ситуация такого рода в жизни богатой наследницы. Например, недавно инстадива вызвала такси эконом-класса. Приехавший на место водитель был крайне удивлен, что она вызвала дешевый автомобиль, а не бизнес-класс. А потом еще всю дорогу надоедал вопросом, почему Лиза передвигается по городу без охраны.

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Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

"Просто кроме слова "что?" на ум ничего не приходит. Только состояние ступора", – отметила блогерша. 

Но однажды с ней и ее мамой приключился из ряда вон выходящий случай. Этим летом их пригласили на ужин в один из ресторанов Парижа. Дочь пресс-секретаря опубликовала в сторис в своем "Инстаграме" ролик из заведения, отметив его геолокацию. Увидев, где она находится, молодой русский парень прибежал и начал кричать, что хочет посмотреть Лизе в глаза и услышать, что же она ест "на деньги народа".

13 ноября 2019, 11:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Песков с постриженными усами пробежал пять километров

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