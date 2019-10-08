Показавшую ласки с Тарасовым Костенко оклеветали

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова часто демонстрирует семейную идиллию в соцсетях. Обычно это воспринимается публикой положительно, но на этот раз, по мнению обывателей, Анастасия Костенко перестаралась.

В личном "Инстаграм" жена спортсмена опубликовала фото, которое, по ее словам, сделано спонтанно. В кадре Анастасия Костенко сидит на стуле в облегающем коротком платье на тонких лямках. К ней склонился полуобнаженный Дмитрий Тарасов.

Одной рукой спортсмен обнимает супругу в положении, другую опустил ей на бедро. Костенко ласково касается лица избранника.

Многие поклонники нашли, что снимок получился очень чувственным, другие, наоборот, отметили, что не стоило выставлять на всеобщее обозрение столь интимный момент. "Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю, честно. Держите счастье в тишине! Вы и так все время на виду. У вас партнеры меняются со скоростью света. А молодежь смотрит и думает, что это нормально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на супругу Дмитрия Тарасова обывательница.

Анастасия Костенко не смогла закрыть глаза на клевету. "Партнеры со скоростью света"... вы в своем уме????? У меня были одни отношения до мужа и длились они 6,5 лет🤦🏽‍♀️ Постарайтесь научиться радоваться за других и поменьше думать за других 😉😉😉", – парировала уязвленная избранница Дмитрия Тарасова.