Показавшую ласки с Тарасовым Костенко оклеветали

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Вторник 8 октября
Лента новостей
18:05
В чем опасность популярной азиатской косметики
17:42
Трясущий кулаками Трамп сел в лужу
17:35
5 главные тв-премьер осени
17:35
В Забайкалье десятки тысяч человек остались без электричества и тепла
16:37
Кремль поставил на место потерявшего берега Лукашенко
15:51
Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России
15:45
Двуличный русофоб Зеленский показал зубы
15:34
Новый поворот в скандале с отравлением Алибасова
15:29
"Давай попробуем": сестры Хачатурян повторили групповое убийство
15:22
Галкин проявил повышенное внимание к Орбакайте
15:16
Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств
15:08
"Регулярно портит мне жизнь": Чехова назвала свой главный недостаток
14:54
"Суперсемья": Савельева умилила россиян
14:51
Повалий огребла прямо у своего дома в Киеве
14:48
Легковушка протаранила детскую площадку в Петербурге
14:48
"Вы нацист": знаменитый певец распек Малахова за острый язык
14:33
Стало известно имя нового директора ФСИН
14:24
Володин назвал ВГИК народным достоянием
14:23
"Наша очаровашка!": Пугачева трогательно поздравила дочь Николаева
14:14
Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
14:13
Московских инвалидов обеспечили удобными подъемниками
14:09
"Я тобой не могу надышаться": Жуков публично признался в чувствах
14:04
"Точное время, место и способ убийства установлены": Юрия Стоянова отправили в морг
13:55
Трамп и Зеленский удивили странным поведением в день рождения Путина
13:52
Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк
13:49
"Дети его изменили": Лазарев скрыл от матери скорое прибавление в семье
13:49
Отчаянная Андреева оказалась на грани жизни и смерти
13:48
Сам не справится: Лукашенко кинулся спасать растоптанного Зеленского
13:35
В Подмосковье при пожаре погибла женщина
13:30
Никаких жанровых границ: от хип-хопа до соула на фестивале Алтуша.Green
13:22
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
13:15
В Башкирии иномарка насмерть сбила мужчину
13:08
17 пострадавших: народ в ужасе от теракта в Германии
13:00
"Как это мило": неожиданный поступок фанатки Билана восхитил россиян (видео)
12:45
"Улучшать уже поздно": Дапкунайте махнула на себя рукой
12:24
В Петербурге пропала дочь известного режиссера
12:21
Бросивший вызов Путину Лукашенко заговорил о войне
12:16
Раскрыт секрет эффективного похудения
12:12
Названа истинная причина смерти Дмитрия Марьянова
11:55
Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла
11:45
"Кипяток": взрывная дочка Началовой отказалась терпеть унижения
11:44
В Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк
11:44
Ничего не может: на немощном Зеленском поставили крест
11:41
"Как похожа на Макса": у Фадеева нашли дочь
11:28
"Женщина-огонь!": Седокова решилась на перемены
11:27
Спою на могиле Коли, раз в "Ленкоме" не дают: Поргина о концерте на кладбище
11:23
Соловьев оправдался за крики в эфире
11:15
"Слишком цветисто": любовь Джигурды к Анисиной разложили по полочкам
11:08
"Попахивает разводом?": указали на странные обстоятельства в истории с раком у Заворотнюк
11:01
Под Вологдой в аварии с грузовиком погибли четыре человека
10:41
"Деструктивный характер": Трампа поймали на новой опасной авантюре
10:29
На Украине заявили об отказе от Донбасса
10:25
Безработного москвича ограбили на 7 миллионов рублей
10:17
Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской
10:10
"Вы прелесть!": Михалкову без косметики "облизали" с головы до ног
10:09
В небе над США увидели обращение к Путину (видео)
10:00
"Зачем мне это?!": Бородина рассказала о будущем с мужем
09:55
В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат
09:39
"Разрушу и уничтожу": Трампа высмеяли после страшных угроз
09:35
Комедийная актриса заикнулась о беременности после известия о болезни
09:23
Названы лучшие мессенджеры
09:17
Звезды спорта посетили презентацию уникального формата тренировок
09:14
Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк
09:12
Володин обозначил приоритеты при принятии бюджета-2020
09:03
Россиян оставят без работы в течение трех лет
09:00
Парадоксы архангельского мусора
08:45
В России может исчезнуть крафтовое пиво
08:33
В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк
08:17
Пропавшая после скандала с наркотиками Бочкарева заговорила
08:08
Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
06:36
"Скотчем к столбу примотать нужно": участник шоу "Дом-2" рассказал о поцелуе с нетрезвой подругой
06:35
Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение
04:26
"Пожилая бабища крайне отталкивающего вида": брошенную Лолиту разнесли в пух и прах
02:09
Культовый режиссер взорвался из-за обвинений в изнасиловании
00:13
Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл
21:57
Изнасилованная Шурыгина в трусах дала совет россиянам
21:54
"Мои": настрадавшаяся Кудрявцева похвасталась семейной идиллией
21:46
Допрыгался: в Москве объявили о санкциях против Лукашенко
21:44
В Петербурге посетитель избил сотрудника магазина
21:18
В московском магазине "Дикси" избили пытавшихся украсть продукты посетителей
21:14
"Шутка обретает серьезные мотивы": трехлетняя дочь удивила Муцениеце
20:52
"Накрыл поляну": Галкина заметили в ресторане с незнакомкой
20:49
В Ижевске сбили выбежавшего из авто ребенка
19:48
"Излечить ее, увы, нельзя": врач высказался о шансах Заворотнюк на выздоровление
19:34
Стая волков терроризирует жителей Ставрополья
19:02
"Звонят из школы и говорят, что плохо стало": дочь Бородиной попала на операционный стол
18:50
"Все мои песни – навоз": Костюшкин вскипел из-за постоянных нападок
18:46
"Нам не удалось спасти ее": Звезда "КВН" скончалась от рака
18:39
Русский терминатор: в Петербурге Нива разбилась вдребезги о человека
18:18
"Какой красавец": Свиридова вывела в свет повзрослевшего отпрыска
17:53
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
17:44
"В гости к тете Вике": Бледанс с "солнечным" сыном напросились к Боне
17:28
Война продолжится: "миротворцу" Зеленскому отвесили мощную оплеуху
17:10
Семенович призналась в страданиях из-за необъятной груди
17:03
Друг рассказал о состоянии скрывающейся после скандала с наркотиками Бочкаревой
16:41
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
16:36
Милявская жестко высказалась о любовнице молодого мужа
16:32
Названа неожиданная польза Крымского моста для Украины
16:29
Борисова о конфликте с балериной: Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой
16:26
"Не боятся смерти": протестующие пригрозили Зеленскому переворотом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
Как Путин отмечает дни рождения
Видео со скачущим от радости сыном Миддлтон стало сенсацией
Фаворит Пугачевой порвал украинское шоу
"Начала проводить вечера с другими": Собчак застали со знаменитым певцом
Беспардонный Трамп серьезно травмировал Зеленского
Шоу-бизнес

Показавшую ласки с Тарасовым Костенко оклеветали

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова часто демонстрирует семейную идиллию в соцсетях. Обычно это воспринимается публикой положительно, но на этот раз, по мнению обывателей, Анастасия Костенко перестаралась.
прочитано 325 раз

В личном "Инстаграм" жена спортсмена опубликовала фото, которое, по ее словам, сделано спонтанно. В кадре Анастасия Костенко сидит на стуле в облегающем коротком платье на тонких лямках. К ней склонился полуобнаженный Дмитрий Тарасов.

ПО ТЕМЕ

"Крысы-предатели": Бузова рассказала о судебной тяжбе с Тарасовым за имущество

"Что он чувствует, когда натыкается на меня?": Бузова о незавидной участи Тарасова

Одной рукой спортсмен обнимает супругу в положении, другую опустил ей на бедро. Костенко ласково касается лица избранника.

Многие поклонники нашли, что снимок получился очень чувственным, другие, наоборот, отметили, что не стоило выставлять на всеобщее обозрение столь интимный момент. "Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю, честно. Держите счастье в тишине! Вы и так все время на виду. У вас партнеры меняются со скоростью света. А молодежь смотрит и думает, что это нормально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на супругу Дмитрия Тарасова обывательница.

Анастасия Костенко не смогла закрыть глаза на клевету. "Партнеры со скоростью света"... вы в своем уме????? У меня были одни отношения до мужа и длились они 6,5 лет🤦🏽‍♀️ Постарайтесь научиться радоваться за других и поменьше думать за других 😉😉😉", – парировала уязвленная избранница Дмитрия Тарасова.

8 октября 2019, 18:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Случайный снимок - телефон наготове, чувственность спонтанная... долго пришлось сидеть в этом положении, чтобы изобразить момент страсти?)) И еще - нехорошо для жильцов кв-ры такое зеркало, которое разрезает целое на части - плохой фен-шуй... И - беречь надо счастливую личную жизнь, а не выставлять напоказ - чревато...
1

Популярные темы форума

Политика

Трамп и Зеленский удивили странным поведением в день рождения Путина
Сам не справится: Лукашенко кинулся спасать растоптанного Зеленского
Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла
"Деструктивный характер": Трампа поймали на новой опасной авантюре

Шоу-бизнес

Показавшую ласки с Тарасовым Костенко оклеветали
Рудковская взвыла из-за трудной жизни за роскошным завтраком
"Нет ее!": раздавленный Солнцев купил гроб для жены-пенсионерки
"Мне всегда мало, хочу еще и еще": заработавшая на безбедную жизнь Собчак не может остановиться

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк

Популярную актрису выписали из больницы
Шоу-бизнес

Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской

У певицы округлились глаза
Шоу-бизнес

Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк

Почему родные увезли актрису из больницы
Шоу-бизнес

Комедийная актриса заикнулась о беременности после известия о болезни

Артистка расставила все по своим местам

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru