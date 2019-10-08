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"Точное время, место и способ убийства установлены": Юрия Стоянова отправили в морг

Фото: Пресс-служба
Юрий Стоянов и Роман Мадянов сыграли главные роли в новом комедийном детективе на телеканале НТВ "Запасный выход". Корреспондент "Дни.ру" побывал на съемках.
прочитано 868 раз

Съемки ленты проходили в Москве и области, правда, дата выхода на экраны пока не известна. Но сериал должен быть рейтинговым!

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Сюжеты Эксклюзив

По сюжету в судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара – бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко (Юрий Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Роман Мадянов). Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчеркнуто официально. Их объединяет только работа.

Фото: Пресс-служба

Однажды в морге появляется молодой следователь – старший лейтенант Дмитрий Сайкин (Данил Вахрушев). В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадежные дела. Но все меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.

Фото: Пресс-служба

Юрий Стоянов так говорит о твоем персонаже: "Конечно, Шишко и Кедров – это абсолютно разные полюса, но поскольку у них одна беда – работа, которая их связывает, эти полюса начинают притягиваться. И если один из них расследует преступления, исходя из собственного милицейского опыта, наработок, технологий и навыков, которые диктует его профессия, то другой – исходя из его биографии, собственных преступлений и собственных отсидок. Здесь одно дополняет другое. Одно невозможно без другого. Образование Шишко – это жизнь, которую он прожил".

Автор: 8 октября 2019, 14:04
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Стоянов плакал на похоронах Олейникова

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