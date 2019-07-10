"Это было несложно": Стоянов похудел на 22 килограмма
По словам Юрия Стоянова, ему удалось скинуть 22 килограмма. Он отметил, что это произошло в прошлом году для нового шоу артиста "100янов". Оказывается, для знаменитости это было несложно.
"Я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию. – Прим. ред.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры", - цитирует Юрия Стоянова сайт "Комсомольская правда".
В течение 19 лет актер и его коллега Илья Олейников были бессменными участниками телевизионной юмористической программы "Городок". Закрылась передача в 2012 году в связи со смертью Олейникова. После этого Стоянов играл в кино и театре. На будущее у него тоже большие планы.
"Сейчас в кино нельзя говорить название будущего проекта – таковы условия договора. Могу лишь сказать, что впереди у меня съемки в двух полнометражных картинах и трех сериалах. Есть предложения в театре", – поделился Юрий Стоянов.
Он посетовал на то, что является приглашенным актером в МХТ имени Чехова, поэтому новые роли там не светят. "Но я продолжу играть в двух спектаклях – "Женитьба" и "Игра в "Городки", – рассказал Юрий Стоянов.
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