"Какой красавец": Свиридова вывела в свет повзрослевшего отпрыска

Певица вывела в свет повзрослевшего сына Григория. 15-летний наследник Алены Свиридовой вырос настоящим красавцем.

Вокалистка и ее отпрыск появились на премьере постановки "Комедия о том, как банк грабили" в театре Московского дворца молодежи. Алена Свиридова облачилась в черные брюки и пиджак в тон, а также белую рубашку. Григорий для похода на мероприятие тоже предпочел темный цвет в одежде – надел черный бархатный костюм.

Фотоотчет с премьеры вокалистка опубликовала в соцсетях. "Вспомнила фильмы Чарли Чаплина. Настоящая комедия положений – хохотали, как в детстве. Блестящая актерская игра, Настя Стоцкая, совершенно не узнаваемая, оригинальная постановка – в общем отличный семейный спектакль. Мы с Гришей нарядились в гангстеров, как смогли", – написала Алена Свиридова в личном "Инстаграм".

Подписчики знаменитости снимками остались довольны. Певица и ее отпрыск получили тонну комплиментов.

"Сама элегантность ! Очень красиво.👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой красавец сын, Алена 👍🏻 Какого обаяния парень ❤️", "Алена какая Вы женственная!👍И Сынок Вам под стать", "Алена молодец👍 с годами моложе и интереснее стала👌 Возраст тьфу...он вам не помеха👏 Так держать🙏", – не скупились на теплые слова интернет-обыватели.

Напомним, Алена Свиридова дважды была замужем официально, за плечами звезды и гражданский брак. Сейчас артистка состоит в отношениях с Давидом Вардяном, который младше ее на 14 лет. Снова под венец звезда идти не собирается, в браке она разочаровалась. Между тем Алена Свиридова рада, что судьба подарила ей двух замечательных сыновей. Этим летом артистка встречалась со страшим наследником, Василием, и даже познакомилась с его невестой. 36-летний отпрыск российской звезды живет в Канаде.