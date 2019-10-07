Дочь актера Сафонова вышла замуж за финансиста

Избранник сделал девушке предложение руки и сердца еще два года назад. А теперь молодые наконец-то официально стали семейной парой.
По прибытии в Тель-Авив Стивен и Анастасия разместились в гостинице The Setai, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. Сюда же приехали и гости пары, сообщает Starhit.ru. Главным, человеком, которого ждала невеста, стал ее отец Кирилл Сафонов. На свадьбу он приехал вместе с женой, певицей Сашей Савельевой и полугодовалым сыном Леоном.
46-летний артист принял активное участие в подготовке важного события. "Зови меня папочкой-организатором свадьбы", – писал он в своем Инстаграм.
Перед торжеством пара устроила отдых на пляже, а затем роскошную "Белую вечеринку". После завтрака Анастасия Сафонова встретилась с подругами: девушкам делали макияж и укладку.
Примечательно, что когда дочь Кирилла Сафонова и финансист только обручились, они обещали устроить два праздничных мероприятия: одно в Израиле, второе – в Нью-Йорке. Пока неизвестно, будет ли еще одно торжество в США.
Отметим, наследница Кирилла Сафонова живет и работает за границей. Много лет назад девушка переехала в Израиль вместе с матерью, а позже обосновалась в Америке, где успешно начала карьеру модели. Там же дочь актера познакомилась и с будущим избранником. Ирландец добился большого успеха на рынке криптовалюты.
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