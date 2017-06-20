Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса – актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева – отдыхают вместе на курорте. Любящий муж поделился в Instagram пикантным фото с супругой, насмешив подписчиков.

На снимке Сафонов с забавным выражением уткнулся лицом в округлую часть тела красотки, вероятно, в ягодицу. Судя по блаженной улыбке, Кирилл абсолютно счастлив.

"44. Аллилуйя!" – лаконично подписал изображение артист, вероятно, имея в виду то, что ему исполнилось или исполняется 44 года (по информации из открытых источников, день рождения у Кирилла только завтра, 21 июня). Однако почитатели кинулись массово поздравлять Сафонова с "днем варенья" и желать ему счастья.

Другие похвалили достоинства супруги именинника. "ЭротиШно)))", "Попка суперр", "Суперснимок) ", – восхищаются Савельевой пользователи Сети. Примечательно, что некоторые заподозрили неладное. "Надеюсь, это Сашина попка😅😘", – пошутил кто-то. "Ну конечно, это Саша!" – заверил его другой.

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) Июн 20 2017 в 10:39 PDT

Dni.Ru все же решили удостовериться, что на снимке с Кириллом запечатлена его жена, и зашли в ее Instagram. В своем микроблоге солистка группы "Фабрика" позирует в таком же розовом бикини, как на фото у Сафонова. Что и требовалось доказать. Правда, рядом с певицей красуется не любимый муж, а подруга.

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) Июн 20 2017 в 6:38 PDT

Отметим, что Кирилл любит публиковать в Сети довольно откровенные фотографии супруги. Видимо, до сих пор не может налюбоваться своей стройной, изящной красавицей.