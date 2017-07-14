Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву

Известный актер и режиссер Кирилл Сафонов похвастался в Instagram своей невообразимо прелестной дочерью Анастасией. Наталья Рудова назвала его наследницу богиней, а некоторые комментаторы посчитали, что она затмила даже признанную красавицу Сашу Савельеву.

Анастасия – дочь Кирилла от первого брака. Она много лет прожила со своей мамой Еленой в Израиле, а некоторое время назад перебралась в США. У девушки идеальная фигура, поэтому она успешно работает моделью в Нью-Йорке.

В свои юные годы стройная брюнетка украсила немало глянцевых страниц. Востребованная красотка разъезжает по всему миру, позируя для рекламы. Свободное время она любит проводить на отдыхе с отцом и мачехой.

Анастасия регулярно трудится в тренажерном зале, доводя тело со совершенства. Внимательно разглядев совместную фотографию дочки Сафонова и его жены, солистки группы "Фабрика" Александры Савельевой, пользователи Сети пришли ко мнению, что пресс у первой круче, заметнее.

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) Июл 13 2017 в 6:55 PDT

Лицо у наследницы артиста тоже удивительное. Некоторые комментаторы сравнили девушку со звездами Голливуда Рэйчел Вайс и "чудо-женщиной" Галь Гадот. Только Анастасия лучше, по мнению мужчин.

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) Июл 7 2017 в 3:54 PDT

Дамы тоже очарованы девушкой. Например, известная актриса Наталья Рудова, увидев в микроблоге Сафонова свежее видео с Анастасией, не смогла пройти мимо и воскликнула: "БОГИНЯ!!!!😻"

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) Июл 14 2017 в 6:26 PDT

Кирилл и сам знает, что ребенок у него удался на славу. Он выступил в качестве оператора и снял на видео Анастасию, выходящую из моря, во всех ракурсах, чтобы показать, что ею можно любоваться со всех сторон. "Что за комиссия, Создатель, Быть взрослой дочери отцом!" – прокомментировал ролик актер и не без гордости добавил справедливый хештег #когдадочьпрекраснейморя.

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) Июн 18 2017 в 12:17 PDT

В этой звездной семье высокие отношения и духовность. Анастасия периодически публикует совместные фото с Александрой и ставит провокационный хештег #моямачехалучшетвоей.

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf) Фев 11 2017 в 6:01 PST

Напомним, Кирилл Сафонов женат на солистке группы "Фабрика" Александре Савельевой. Они сыграли свадьбу 17 апреля 2010 года. Торжество прошло в усадьбе Царицыно, в Екатерининском зале Оперного дома. Общих детей у них пока нет, но недавно Савельева заявила, что уже готова к материнству.