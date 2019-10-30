Сенсационные подробности о покушении на знаменитого рэпера

Выяснилось, что подноготная куда проще, чем кажется на первый взгляд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что на самом деле не было никакого покушения. Произошедшее он назвал пиар-акцией, призванной повысить популярность молодого артиста.
"Ребята просто хотели попиариться. Пусть пиарятся", – высказался инсайдер в интервью URA.ru. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту издания сообщили, что информации о покушении на Пимпа не поступало.
На своей странице в социальной сети "Инстаграм" рэпер Big Russian Boss, который ведет одноименное интернет-шоу, подогревает слухи о том, что стрельба действительно была. Он опубликовал скриншоты новостных лент, где сообщалось о покушении.
Артист попросил представителей средств массовой информации не беспокоить помощнику коллеги: "Спасибо всем за поддержку. С Пимпом все в порядке, состояние стабильное. Телеканалы, перестаньте звонить менеджеру за комментариями. Всем здоровья!"
Ранее стало известно, что телеграмм-канал, который молодой человек ведет совместно с Big Russian Boss, сообщил о том, что в Пимпа стреляли. Нападение якобы произошло у входа в пермскую гостиницу, где проживал рэпер. Неизвестные выстрелили артисту в живот, после чего тот был госпитализирован.
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