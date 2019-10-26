Красотка из шоу "Дом-2" вышла за избившего ее изувера

Как оказалось, влюбленные расписались еще 15 октябре в московском ЗАГСе. А на днях Розалия и Андрей обменялись кольцами на Сейшельских островах на открытом воздухе. Банкет устроили на яхте. Гостями праздника были жители шоу "Дом-2".
Организацией мероприятия занималась невеста, финансовую сторону вопроса обеспечил жених. "Я рада такому раскладу, потому что нам ничего не пришлось выяснять", – поделилась Райсон.
Отметим, что за несколько месяцев до свадьбы звезды шоу "Дом-2" были на грани разрыва. Между тем сейчас Розалия утверждает, что все проблемы позади, она счастлива рядом с Андреем.
Телестройку пара покидать не собирается. Новобрачные считают, что их история на шоу "Дом-2" еще не окончена.
"У нас сейчас начнется этап семейной жизни и семейных отношений, будем прорабатывать те мелкие моменты, в которых у нас еще осталось непонимание. Мы работаем над всем. Слава Богу, тех глобальных проблем, которые у нас были до свадьбы, больше нет", – сказала счастливая новобрачная.
В ближайшее время Райсон, которая родилась и выросла на Украине, планирует получить российское гражданство. Девушка уже задумывается о материнстве. В ближайшие полгода звезды шоу "Дом-2" будут заниматься подготовкой к беременности, пишет StarHit.
Отметим, что поклонники телестройки, удивлены тому факту, что у Райсон и Шабарина дело дошло до свадьбы. Ведь Андрей несколько раз поднимал на возлюбленную руку. Так, например, в ноябре прошлого, 2018 года, участник шоу "Дом-2" избил зазнобу кулаками и оттаскал за волосы. После этого ужасного случая изувера выкинули с проекта. Примечательно, что побитая Райсон ушла вслед за любимым. Спустя время они вместе вернулись на телестройку.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Новость в тему.
Дочки ....матери