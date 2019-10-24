Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"

"Сатирикон" сегодня продолжает славные традиции театра миниатюр Аркадия Райкина. "Он был мощнейшей театральной личностью, который своим поведением сформулировал основные принципы, ряд из которых мне кажутся священными и неколебимыми, – говорит Константин Аркадьевич. – Например, если от артиста чуть-чуть пахло вчерашним спиртным, при папе он вылетал из театра, как намыленный. Точно так же происходит и сегодня".
Сам он, работая в молодости в "Современнике", несколько раз был свидетелем того, как артисты выходили на сцену... не очень трезвыми. И это было страшное зрелище! "В театре на протяжении долгих лет была традиция ставить в 10 утра 1 января спектакль "Белоснежка и семь гномов", – вспоминает Райкин. – Я в нем играл гнома по имени Среда. Там был довольно сложный грим и надо было прийти в 8 утра, чтобы его сделать. В 8 утра после новогодней ночи, напомню".
"Я очень старательный артист, и для меня проблемы прийти никогда не было, – уверяет Райкин. – Но целый ряд других актеров считал для себя личным оскорблением, издевательством, надругательством над их заслугами перед театром вызов на работу 1 января. Поэтому некоторые из 7 гномов выходили к ни в чем не повинным детям не вполне трезвыми. И даже грим не мог скрыть бурного празднования накануне. Более того, не первой свежести актриса, играющая Белоснежку, и вовсе отказалась гримироваться – считала, что и так неотразима".
По его словам, в "Сатириконе" такое положение вещей просто немыслимо. Константин Райкин даже запрещает артистам сидеть в буфете вместе со зрителями до и после спектакля, чтобы не нарушать тайну и соблюдать границу. Он очень требователен к себе и другим артистам, потому что считает работу в театре служением, а не службой.
"Если в театре ежедневно и усиленно не бороться с пьянством, то там обязательно поселится эта проблема, – продолжает Райкин. – Ведь речь идет об отношении к зрителю, к серьезному актерскому труду, а я халтуры и работы вполсилы не терплю".
Райкин признается, что поклялся себе "каленым железом выжигать облегченные варианты театрального искусства". "Если я замечаю, что артист не старается, "линяет" на сцене, я его сразу не выгоняю. Но никогда не дам ему роль в будущем! То же происходит, когда я не вижу радости актера при распределении ролей, когда на его лице читается разочарование, что ему придется уделять театру большее внимание, чем высокооплачиваемой работе на стороне...", – заявил худрук "Сатирикона".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Леона
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Обращение к Лиза Биянко
Новость в тему.