Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Четверг 24 октября
Лента новостей
20:50
Петербуржец обстрелял кондуктора автобуса из пистолета и попал под суд
20:31
Омич убил свою мать и устроил пьянку
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
20:07
В Петербурге мигрант ограбил скульптора
19:55
Умер бывший футболист клуба "Зенит"
19:34
В Волоколамске мужчина зверски убил пенсионерку и закопал труп во дворе
19:08
Зеленского предупредили об опасной провокации
19:03
Жители в панике: под Истрой рядом с газовой заправкой открыли магазин фейерверков
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
В самолете во время перелета в Хабаровск умер младенец
17:34
Госдума приняла закон о горячем питании в школах
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
17:03
Володин призвал Европу покончить с двойными стандартами
16:54
Гагарина попала под капельницу после бурного торжества
16:53
Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь
16:42
Житель Коми задушил сестру и спрятал ее тело в сарае
16:31
"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте
16:30
Молодая жена Газманова довела до омерзения вывернутыми наружу огромными алыми губами
16:08
Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке
16:07
Когда необходимо принимать таблетки от давления
16:04
В Тюмени пенсионер скончался в коридоре поликлиники
15:40
"Осталось несколько шагов": объявлено о вхождении Донбасса в состав России
15:33
Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски
15:16
"Пришло время рассказать правду": стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян
15:11
Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах
15:09
"Бедный мальчик": Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру
14:29
Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука
14:17
Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом
14:12
Ленивый кот-толстяк покорил Сеть (видео)
14:08
"Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает": Собчак очаровали эротические сцены
13:55
"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом
13:52
Сын воссоединил Собчак с Виторганом (видео)
13:45
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Савичевой
13:43
Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве
13:42
Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!
13:40
Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье
13:35
Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма
13:34
Стали известны подробности смерти 39 мигрантов в грузовике
13:28
Портал Lookbuck представил новый сервис для поиска пуховиков
13:17
Началова позвала: "любовник" Волочковой убит после ночной встречи
13:14
Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского
13:07
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
13:06
Озверевший Кличко бросился на журналиста (видео)
12:46
Максим Фадеев жестко приложил самонадеянную Наргиз Закирову
12:42
Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле
12:34
Лауреатов Премии "Импульс добра" наградили в Москве
12:29
Ученые предупредили об опасности кофе по утрам
12:17
Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке
12:09
Интрига раскрыта: Бузова рассказала правду о романе с блогером
12:05
Импичмент Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
11:59
Проповедница начала сниматься в порно
11:50
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
11:31
На серой ветке метро погиб пассажир
11:28
"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом
11:23
Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно
11:04
Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум
10:55
"Никогда не видела такого рвения развестись": молоденькая экс-супруга Краско упала лицом в грязь
10:45
Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты
10:41
"Я не хотел ничего плохого": Харламов оправдался за травлю Гузеевой
10:38
Медведь загрыз дрессировщика на арене цирка в Карелии (видео)
10:27
"У меня депрессия": Боня заявила о второй беременности
10:18
Постельное видео Лазарева утекло в Сеть
10:09
Дочери-подростку Владимира Машкова стало плохо из-за алкоголя и сигарет
09:51
Известной актрисе вызвали скорую во время репетиции
09:27
Пытался избежать: Зеленский забился в панике под давлением Трампа
09:17
Народный артист умер после романа с Еленой Прокловой
08:38
"Все еще кипит": подробности состояния Абрамовича после изгнания
08:34
"Пока совсем не развалится": Градский рассказал о молодой красавице-жене
08:34
Валентин Юдашкин выходит за привычные рамки на Неделе Моды в Москве
08:08
13-летняя дочь отказалась от истерички Джоли
07:08
"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"
06:39
Наплевавший на насмешки Яббаров из "Дома-2" обколол лицо
04:24
"Отнеси это дяде": сын звезды Голливуда поделился шокирующими откровениями
02:19
Известный актер вытаращился на прелести Лопес
00:17
За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк
22:22
Ливия больна терроризмом – министр Временного правительства
21:56
"Рабыня на невольничьем рынке": Решетовой надо бежать от Тимати и его матери
21:55
Супруга Газманова готова поделиться методами манипуляции сыном (видео)
21:48
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
21:43
"Это платье явно не для вас": Семенович разнесли за непотребный вид
21:04
В Петербурге водитель ГАЗели насмерть сбил пешехода
20:57
"Откуда такие мозги?": дочь Галкина отчитала Пугачеву
20:19
"Никто не хочет видеть тебя": Водонаеву опустили ниже плинтуса
19:38
Трудовая мозоль: Волочкова в кровь стерла кормилицу
19:28
"Это вредно и опасно": Топалова отчитали за неподобающее поведение
19:26
Перепуганный Зеленский объявил о капитуляции в Донбассе
19:25
В Новокузнецке на перекрестке столкнулись два автомобиля
19:15
Узнавшему страшную правду Малахову заткнули рот "звонком сверху"
19:15
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
18:53
В Москве пройдет X Международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2019"
18:25
"А где Сафина?": Алсу обделила одну из дочерей
18:10
Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар
18:09
Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал
17:45
"Вы прекрасны, Роза!": как с годами менялась Сябитова
17:44
"Почему такая красивая?": Орбакайте совершила неожиданный прорыв
17:42
В Москве вооруженный приезжий ограбил McDonald's
17:42
Оставшийся без Асмус Харламов весело проводит время
17:19
Поникшая дочь больной Заворотнюк вышла в свет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
Шоу-бизнес

Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"

Фото: www.globallookpress.com
24 октября по новому стилю исполняется 108 лет со дня рождения Аркадия Райкина. В этот же день 80-летие отмечает созданный им "Сатирикон". Mastercard пригласил корреспондента "Дни.ру" на встречу с художественным руководителем одного из самых популярных московских театров Константином Райкиным в рамках проекта "Бесценный разговор".
прочитано 335 раз

"Сатирикон" сегодня продолжает славные традиции театра миниатюр Аркадия Райкина. "Он был мощнейшей театральной личностью, который своим поведением сформулировал основные принципы, ряд из которых мне кажутся священными и неколебимыми, – говорит Константин Аркадьевич. – Например, если от артиста чуть-чуть пахло вчерашним спиртным, при папе он вылетал из театра, как намыленный. Точно так же происходит и сегодня".

ПО ТЕМЕ

Украинцы в ужасе от срыва концерта Райкина в Одессе

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Сам он, работая в молодости в "Современнике", несколько раз был свидетелем того, как артисты выходили на сцену... не очень трезвыми. И это было страшное зрелище! "В театре на протяжении долгих лет была традиция ставить в 10 утра 1 января спектакль "Белоснежка и семь гномов", – вспоминает Райкин. – Я в нем играл гнома по имени Среда. Там был довольно сложный грим и надо было прийти в 8 утра, чтобы его сделать. В 8 утра после новогодней ночи, напомню".

"Я очень старательный артист, и для меня проблемы прийти никогда не было, – уверяет Райкин. – Но целый ряд других актеров считал для себя личным оскорблением, издевательством, надругательством над их заслугами перед театром вызов на работу 1 января. Поэтому некоторые из 7 гномов выходили к ни в чем не повинным детям не вполне трезвыми. И даже грим не мог скрыть бурного празднования накануне. Более того, не первой свежести актриса, играющая Белоснежку, и вовсе отказалась гримироваться – считала, что и так неотразима".

По его словам, в "Сатириконе" такое положение вещей просто немыслимо. Константин Райкин даже запрещает артистам сидеть в буфете вместе со зрителями до и после спектакля, чтобы не нарушать тайну и соблюдать границу. Он очень требователен к себе и другим артистам, потому что считает работу в театре служением, а не службой. 

"Если в театре ежедневно и усиленно не бороться с пьянством, то там обязательно поселится эта проблема, – продолжает Райкин. – Ведь речь идет об отношении к зрителю, к серьезному актерскому труду, а я халтуры и работы вполсилы не терплю".

Райкин признается, что поклялся себе "каленым железом выжигать облегченные варианты театрального искусства". "Если я замечаю, что артист не старается, "линяет" на сцене, я его сразу не выгоняю. Но никогда не дам ему роль в будущем! То же происходит, когда я не вижу радости актера при распределении ролей, когда на его лице читается разочарование, что ему придется уделять театру большее внимание, чем высокооплачиваемой работе на стороне...", – заявил худрук "Сатирикона".

Автор: 24 октября 2019, 21:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Весельчак и балагур Роман Карцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"

Тему нездоровья звезды с удовольствием эксплуатируют
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно

Актриса дала большое интервью
Шоу-бизнес

К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец

Артист недавно признался, что у него есть годовалая дочь
Шоу-бизнес

"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом

Звезда предстала в странном образе

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru