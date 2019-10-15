Наталья Шевель обнажила душу

Артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый снимок. На нем юная актриса запечатлена вместе со своим легендарным бывшим мужем.
"Когда расстаешься по-человечески, друзьями, тогда есть легкость и свобода. Пусть у всех будет все хорошо", – подписала пост Наталья.
Поклонники поддержали мнение Шевель. "Наташенька, Вы мудрая девушка.🌺🌺🌺", "Верно. Будьте счастливы. Все правильно", "У вас очень доброе сердце, Наташа!" – высказывались фолловеры.
"К сожалению или к счастью... Бывших не бывает. Они с нами всю жизнь, как и прошлое..." – отметила пользователь Сети.
Напомним, 88-летний Иван Иванович женился на девушке еще в 2015 году. К слову, она моложе актера на 60 лет. Супруги прожили в счастливом браке три года, после чего союз распался. По версии Краско, причиной их развода стало нежелание Шевель родить мужу наследника пока он не купит ей собственную квартиру. Наталья, в свою очередь, опровергла эту информацию. Она заявила, что они разбежались из-за упертого характера бывшего возлюбленного и его отношений с прежней женой.
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