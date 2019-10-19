Екатерина Гордон попала в жуткую аварию

Страшное ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения.

К счастью, известная правозащитница чудом осталась жива. Об инциденте на дороге она сообщила поклонникам в своем "Инстаграм".

По словам телеведущей, ДТП произошло, когда она ехала в аэропорт. Сзади в машину, на которой добиралась Екатерина Гордон, въехало другое авто. "И ты крепко долбанулся головой, и водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло... Я хочу сказать вам только одно: seize the day (лови момент). Другого дня может не быть… Живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну, и раз я все еще пишу, ... я все еще живу", – поделилась подробностями знаменитость.

О том, какие травмы получила, Екатерина Гордон не сообщила.

Разумеется, знакомые, клиенты и фолловеры пришли в шок от такой новости и принялись расспрашивать ведущую, не нужна ли ей помощь, поздравляли со вторым днем рождения, радовались, что все обошлось.

Екатерине Гордон пожелали скорейшего выздоровления не только поклонники, но и российские знаменитости. Среди них – Анфиса Чехова, Рита Дакота, Тимур Еремеев. "Ох, Кати, хорошо, что ты все еще пишешь. И живи как можно дольше", "Катюша, слава Богу, все обошлось", "Берегите себя", "Храни вас Бог. Катя, вы нам нужны!", – прокомментировали тревожный пост юриста звезды и рядовые россияне.

И все, как один, надеялись, что Екатерина Гордон, которая и сама водит автомобиль, была пристегнута ремнем безопасности,. Ведь в ином случае авария могла бы закончиться настоящей трагедией.