Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию Белохвостиковой

По некоторым данным, артистку перевели из реанимации в другое отделение. Состояние звезды советского кино Наталии Белохвостиковой нормализовалось.
Напомним, несколько дней назад звезда попала в реанимацию после операции на сердце в московской клинике. Артистка обратилась к врачам самостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма, пишет РЕН ТВ.
После тревожных известий представители СМИ пытались связаться с близкими Белохвостиковой. Удалось дозвониться до ее мужа – 92-летнего режиссера Владимира Наумова. Супруг Наталии Николаевны был недоволен тем, что его потревожили. Комментировать произошедшее он отказался. "Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете", – сказал кинематографист.
Наталия Белохвостикова замужем за режиссером Владимиром Наумовым с 1974 года. Знаменитости вырастили дочь Наташу. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего мальчика Кирилла. Долгое время она скрывала приемного сына. Звезда боялась, что излишнее внимание травмирует ребенка.
Наталия Белохвостикова сыграла в трех десятках картин. Среди ее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законный брак", "Тегеран-43" и другие.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Давайте поиграем!
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?