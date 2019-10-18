Российская актриса спасает за границей своего еще не родившегося ребенка с патологией

Благодаря пожертвованиям удалось собрать сумму на покрытие первого транша в клинику в Германии. Вторую часть необходимых средств взял на себя театр, в котором служит Яна Гладких, МХТ им. А. П. Чехова.
В конце сентября коллеги артистки дали специальный благотворительный спектакль, весь сбор от которого пошел на нужды еще не родившегося малыша. У него внутриутробно была диагностирована транспозиция магистральных сосудов (это их неправильное отхождение от камер сердца – они словно перепутаны местами).
Беременная Гладких 1 октября вылетела в Бонн. Сейчас она находится в Университетской клинике, где в ближайшие недели должен появиться на свет малыш. Планируется, что в первые же дни после родов мальчику сделают операцию на открытом сердце, которая позволит ему жить полноценной жизнью, сообщает "АиФ".
Напомним, о том, что в ее семье случилась беда, Яна Гладких рассказала в августе. Тогда она призналась, что у ее еще не родившегося ребенка серьезная патология. "Я сильно простыла зимой, в самом начале срока, лежала с температурой – и сердечко неправильно сформировалось…" – объяснила Яна Гладких. В каждом кабинете актрисе говорили: "Этот будет инвалидом, идите на аборт!". Однако она приняла другое решение. Отметим, что у актрисы есть один ребенок. Мальчика, которому еще нет и пяти лет, зовут Лев.
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