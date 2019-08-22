Получившая страшный диагноз экс-жена Ефремова отказалась от бесплатной помощи врачей

Бывшая жена Никиты Ефремова на шестом месяце беременности. Недавно ребенку, которого Яна Гладких носит под сердцем, поставили страшный диагноз. Доктора нашли у плода порок сердца, а именно "транспозицию магистральных сосудов".
Малышу требуется операция, к счастью, только одна. Манипуляцию проведут в первый день после появления на свет в родблоке специализированной клиники. Если хирурги справятся со своей задачей, то малыша ожидает самая обычная жизнь, без ограничений.
Яну Гладких и ее ребенка ждут в зарубежной больнице. Необходимая младенцу операция стоит там 4,5 миллиона рублей. Деньги для артистки собирает благотворительный фонд.
Между тем, по словам эксперта Лиги здоровья нации Ольги Молчановой, подобные процедуры проводят и в России. Боле того, в нашей стране малышей с подобными диагнозами оперируют бесплатно – по полису Обязательного медицинского страхования.
Молчановой вторит коллега – заслуженный врач России Евгений Лильин. Он рассказал, что такие сложные операции делают только крупные специалисты: "Лео Бокерия, хирурги НЦ ССХ имени А.Н. Бакулева".
Однако, как выяснили журналисты, Яна Гладких от помощи отечественных светил медицины отказалась. Она готова доверить жизнь своего ребенка немецким докторам.
"Будем делать в Германии. У нас есть договоренность", – цитирует Яну Гладких Teleprogramma.pro.
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