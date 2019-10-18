Новая пассия Виторгана выскочила на сцену в откровенном платье

Молодая любовница Виторгана 28-летняя Нино Нинидзе решила раскрыть себя не только как модель, но и как певицу. Девушка вышла на сцену в откровенном платье.

Нинидзе дала сольный концерт. Ранее она неоднократно упоминала, что с детства занималась музыкой и мечтала однажды стать не только моделью, но и певицей. Нино даже пробовала силы в слепых прослушиваниях знаменитого телешоу "Голос". Правда, не очень удачно, но кажется, девушка решила не отчаиваться и утереть нос всем злопыхателям.

Певица выступила в одном из столичных клубов. Концерт получился довольно успешным. На опубликованных в Сети кадрах видно, что у сцены собралось большое количество людей. Кроме того, многие после мероприятия поделились видео и фотографиями. По роликам можно определить, что любовница Виторгана видит себя в качестве джазовой или рок-певицы.

Как отмечает "Экспресс газета", в знаменательный вечер в вип-ложе с комфортом разместился и сам Маским. Он пришел послушать и поддержать любимую, а также сделать несколько примечательных кадров. На одном из них Нинидзе появляется в откровенном платье-комбинации.

В это время она исполняет композицию в жанре джаз-фьюжн с отсылками к року. Певица уверенно управляет своим голосом на белтинге (Исполнение плотным звуком. В основном используется в мюзиклах или во время исполнения женщиной мужских партий – прим. ред.), хотя это довольно сложная манера вокала.

Стоит отметить, что своим пикантным нарядом Нинидзе подчеркнула образ бунтарки на сцене. Чистое интонирование и поставленный голос, который можно отнести либо к меццо-сопрано, либо к альту, сделали выступление новоявленной певицы и пассии Виторгана по-настоящему ярким.