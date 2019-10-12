Здоровье Максима Фадеева подвергли опасности

Продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост, в котором поведал о вопиющей, на его взгляд, ситуации. Фадеев со своей командой остановились в пятизвездочном отеле Marriott в центре города. По приезду их проинформировали о намечающейся пожарной тревоге.
"Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении, и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось", – поделился Максим Александрович.
Как оказалось, столь громкие звуки буквально губительны для музыканта. Команда Фадеева попросила персонал предупредить их заранее о точном времени планируемой сигнализации, чтобы артист успел надеть свои специальные беруши.
"Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз", – рассказал разъяренный композитор.
Поэтому продюсеру пришлось в экстренном порядке покинуть гостиницу с огромным риском для здоровья. По его словам, произошедшее грозило ему полной потерей слуха. "Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к завтрашнему концерту", – подытожил Максим Александрович.
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