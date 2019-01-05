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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Россияне только начали отходить от празднования Нового года, при этом у отечественных звезд уже появились силы для новых выходок и скандыльных заявлений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года.
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Собчак взорвалась из-за наглой выходки Верника

Последнее врем общественность активно обсуждает инцидент с участием актера Игоря Верника. Россияне возмущены тем, что знаменитость позволила себе проехаться на автомобиле по Камергерскому переулку в центре Москвы, который закрыт для движения транспорта.

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, у телеведущей Ксении Собчак нашлось объяснение поступку звезды.

Россияне в ужасе от вида изможденного Малахова на больничной койке

Новогодние праздники способны выкачивать силы не хуже десятичасовой работы без перерыва. Все тяготы смены календаря ощутил на себе телеведущий Андрей Малахов.

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com 

После встречи Нового года Малахов отправился восстановливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.

Жуткий пожар застал врасплох Петросяна и Вайкуле 

Совсем недавно в семье бывшего артиста "Кривого зеркала" произошло горе: у Николая Бандурина сгорел дом. Практически оставшемуся без средств на существование комику бросились на помощь знаменитые друзья.

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com

После страшного ЧП Николай Бандурин быстро оправился и уже приступил к работе. Сейчас время праздничных концертов и корпоративов.

Жена усердно скрывает чудовищную тайну похорон Криса Кельми

Близкие музыканта Криса Кельми до сих пор не в курсе, когда смогут проводить усопшего в последний путь. Масла в огонь подливает и супруга артиста Людмила, которая несколько дней не выходит на связь.

Крис Кельми. Фото: www.globallookpress.com

Общественность до сих пор находится в неведении по поводу похорон певца Криса Кельми. Супруга артиста Людмила не желает устраивать публичные похороны. Это вызвало волну негодования у друзей и родственников.

Оторвался тромб: умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"

Народный артист России Иван Бортник умер в возрасте 79 лет. Причиной смерти врачи называют оторвавшийся тромб.

Иван Бортник. Фото: www.globallookpress.com

Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

5 января 2019, 19:07

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