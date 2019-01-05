Россияне только начали отходить от празднования Нового года, при этом у отечественных звезд уже появились силы для новых выходок и скандыльных заявлений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 января 2019 года.



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