Оторвался тромб: умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
Печальной новостью поделился на своей странице в Facebook актер театра и кино Владислав Маленко. Иван Бортник был его другом и коллегой.
"Ребята, ушел мой друг Иван Бортник", – написал Маленко. О дате и месте прощания с народным артистом России пока не сообщается.
Напомним, что Иван Бортник снялся почти в 30 фильмах. Среди них значатся такие известные картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".
Ранее сообщалось, что в Москве был срочно госпитализирован прославленный актер Иван Бортник. Артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт.
Врачи провели обследование. Первоначальный диагноз не подтвердился. У артиста выявили внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра.
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