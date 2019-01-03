Согрешившие Дроздова и Пьеха раскаялись перед Корчевниковым

Борис Корчевников, как нам кажется, может расположить к себе любого, именно поэтому отечественные звезды охотно соглашаются участвовать в его программе "Судьба человека", которая транслируется на телеканале "Россия 1". Знаменитости выворачивают душу, беседуя с телеведущим, раскрывая ему и зрителям самые сокровенные тайны.

К примеру, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова была очень откровенна с шоуменом. В интервью она рассказала о сложностях в отношениях с матерью "Мама до сих пор мной манипулирует, она разрушила мои отношения с такими мужчинами, с которыми я была реально счастлива", – говорила она Корчевникову.

Анастасия призналась, что в детстве ее не хотели бать в хореографическое училище. Члены приемной комиссии считали, что у Волочковой нет данных. Также балерина отметила, что добилась успеха упорным трудом. В подтверждение своих слов Анастасия показала Корчевникову свои натруженные стопы. Она вытащила ногу из туфли и вложила ее в руки растерянному ведущему.

Благодаря программе "Судьба человека" зрители немного узнали о раннем Олеге Табакове. Актер Георгий Штиль, рассказал, что его знакомство с будущим пока еще мэтром состоялось в Школе-студии МХАТ. По словам Георгия, Табаков в тот день был сильно пьян, он напился с горя. После выпуска его не оставили во МХАТе. "На столе – половина выпитого и салат какой-то. И он так заплетающимся языком: "Кто такой?" Я говорю: "Поступил вот в школу". Он говорит: "Абитуриент? Ну хорошо". И упал в салат", – вспоминает первую встречу с Табаковым Штиль.

Внук легендарной Эдиты Пьехи – Стас в откровенной беседе с Борисом рассказал, что в молодые годы он много пил, курил, а после в его жизни появились наркотики. Первое время его покрывали домработницы, но, когда он перешел на тяжелые наркотики, его зависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастие разрушило здоровье знаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", — сообщил артист.

Некоторым звездам приходилось не только признаваться в чем-то, но и оправдываться. Так певец Дмитрий Маликов прокомментировал рассказ своей супруги о том, как в нетрезвом состоянии поднял на нее руку. Певец объяснил, что потерял контроль над собой. По его мнению, подобные ситуации имеют место в любой семье.

"Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал: "Ну бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются", – рассказал популярный исполнитель.

Актриса Ольга Дроздова тоже была гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка объяснила, почему у них с мужем, актером Дмитрием Певцовым, не было детей. По ее мнению, всему виной аборт, который она сделала в студенческие годы.

По словам актрисы, когда они с Дмитрием венчались, батюшка указал ей на то, что она убийца, раз прервала беременность. Поняв это, актриса не смогла сдержать слез. "Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт – это тоже убийство. Тогда я, наверное, и осознала свою страшную ошибку", – рассказала актриса Борису Корчевникову.