Многим россиянам не дают покоя слухи о личной жизни звезд. Впрочем, и сами знаменитости подчас способны удивить народ внезапными откровениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года.



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