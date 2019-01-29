Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года
"40 миллионов не получит": юбилей обернулся для Пугачевой громким провалом
Праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что оценку спонсорской помощи "Вертолетов России" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") Алле Пугачевой должна дать Генпрокуратура. Однако не все так просто.
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