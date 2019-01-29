Кудрявцева оплакивает сорвавшуюся с высоты малолетнюю дочь

Дочери телеведущей Леры Кудрявцевой Марии нет и полугода. Знаменитая мама страшно о ней беспокоится.

"Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее, – призналась Лера Кудрявцева на своей странице в Facebook. – А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол".

Небольшое несчастье с малышкой довело Леру до белого каления. "Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик", – поставила себе неутешительный диагноз Кудрявцева. Она призналась, что долго плакала и не могла прийти в себя.

"Мы все невротик и невносик, все будет хорошо!" – прокомментировал пост Леры актер и ведущий Оскар Кучера. "Не ты одна", – заверила светская львица Екатерина Одинцова. Многие подписчики уверены: "нельзя так эмоционировать, чтобы реакция такая не формировалась у доченьки". "Но как не реагировать на подобное? Мы ведь мамы", – заключили сердобольные поклонницы Кудрявцевой.

Напомним, что Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария. Причем уже через несколько недель ведущая вышла из декретного отпуска. Она призналась, что семья стала главной ценностью в жизни. Во время работы Кудрявцева часто общается с супругом и ребенком по видеочату. От первого брака у Леры есть 28-летний сын Жан, который недавно сделал ее бабушкой.

