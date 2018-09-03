Известная телеведущая ждет третьего ребенка

Бывшая солистка группы "Девочки" Липа Тетерич готовится в очередной раз стать мамой. Она лично сообщила радостную новость.
В настоящее время Тетерич успешно совмещает карьеру и воспитание детей. Замуж за своего избранника Артема она вышла в 2007 году и вскоре подарила ему сына Лавра, а два года назад у них появилась дочь Мелисса. Недавно стало известно, что скоро в семье знаменитости произойдет очередное пополнение, передает teleprogramma.pro.
В какой-то момент что-то пошло не так
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