Чиндяйкин страшно запил после смерти жены

Около двух десятков лет Николай Чиндяйкин жил под гнетом приговора врачей, которые нашли у него неизлечимую болезнь. К этому удару судьбы позже добавился развод, а затем смерть любимой супруги.

Известный актер рассказал о своей жизни в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". По словам Чиндяйкина, театром он увлекся с ранних лет. Актер сыграл во множестве фильмов, успешно выступает на театральных подмостках. Зрителям запомнились его роли в сериалах "Осенний детектив", "Час Волкова" и других.

Когда Николаю было 17 лет, медики поставили ему страшный диагноз, заявив при этом, что болезнь неизлечима. "У меня обнаружили заболевание почек на первом курсе университета. Меня положили в больницу, отправили в санаторий. Я стал чувствовать себя иначе, другая жизнь началась. А когда мне было больше 30 лет, мне сказали, что болезни больше нет, я здоров", – рассказал Николай.

Первый брак Чиндяйкина был студенческим – его женой стала однокурсница Наталья. У них родилась дочь, назвали ее Настя. Однако семейное счастье было недолгим. Спустя пять лет артист переехал в Омск и не смог быть рядом с дочерью. По словам Николая, в то время много всего навалилось – в том числе и болезнь, и человеческое недопонимание, и непростая профессия. Тем не менее актеру удалось сделать все, чтобы дочь не пострадала, – он остался для нее папой.

Второй брак Чиндяйкина завершился трагически. Татьяна Ожигова была замужем, когда познакомилась с Николаем. Однако для возникших пылких чувств это не стало преградой. Пара была счастлива 15 лет. Однако Ожигова скончалась от рака. Для Николая ее смерть стала большой утратой – актер признался, что начал много пить, жить было невозможно.

Но все же Николай пережил и этот удар. Помогла ему в этом новая любовь – артистка из Вильнюса Раса фон Торнау. Завязавшееся поначалу дружеское общение быстро переросло в сильное чувство. Николай вспоминает, что Раса сама попросила его жениться на ней.