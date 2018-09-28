Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 сентября 2018 года
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская удивила заявлением об исчезновении Армена Джигарханяна. Dni.Ru выяснили, что происходит в жизни актера.
К счастью, с артистом все в порядке. Не исключено, что он даже станет свидетелем на свадьбе. Подробнее -в нашем материале.
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж
Актер Станислав Садальский огорошил неожиданным заявлением. Он рассказал, что 78-летняя Людмила Максакова готовится к бракосочетанию.
Подробности торжества Садальский разглашать не стал. Все последние новости о звездах шоу-бизнеса – в статье Dni.Ru.
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
Беременность Собчак – едва ли не главная новость последних дней. Наконец-то по этому поводу высказалась ее мать Людмила Нарусова.
Реакция сенатора была необычной. Подробности – в нашем материале.
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
Владимир Пресняков в этом году отметил юбилей – ему исполнилось 50 лет. Его жена Наталья Подольская преподнесла артисту самый оригинальный подарок.
"Володя плакал", – рассказала она. Последние новости по теме – в тексте Dni.Ru.
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
Юморист Евгений Петросян попал впросак. Пользователи утверждают, что засекли его молодую любовницу.
Выдал парочку Instagram. Подробнее – в нашей статье.
Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года в разделе и специальных сюжетах!
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