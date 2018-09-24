Актриса Дарья Мороз развелась с мужем-режиссером

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов официально расторгли брак, передает teleprogramma.pro. 34-летняя артистка и ее 42-летний избранник прожили вместе восемь лет. В 2010 году у пары родилась дочь Анна.

Отметим, поклонники давно заподозрили, что в звездной семье не все ладно. Они обратили внимание, что у пары стало меньше совместных фотографий. Ходили слухи, что Мороз и Богомолов не живут вместе уже с зимы 2018 года.

Однако сами они личную жизнь не комментировали. Да и развод, вопреки уже ставшему привычным для российских звезд шоу-бизнеса сценарию, прошел без скандалов и взаимных громких разоблачений и обвинений.

Сообщается, что супруги пытались сохранить брак ради дочери. Расстались же они в хороших отношениях и зла друг на друга не держат.