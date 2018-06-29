Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе

Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонники подозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личной жизни.

О том, что в семье Дарьи не все гладко в светской тусовке шепчутся уже давно. Поговаривают, что дело вот-вот закончится разводом. А причина как всегда банальна – закончилась страсть, якобы постоянные командировки и гастроли остудили пыл супругов.

Подписчики Мороз в Instagram также отметили, что в новых публикациях звезды отсутствуют хештеги, говорящие о любви к мужу и совместные фотографии. Изменился не только контент социальных сетей артистки, но и ее внешний образ. Дарья коротко остриглась, перекрасилась в оттенок блонд, а в ее одежде теперь преобладает стиль гранж. Многие подписчики полагают, что таким образом Дарья пытается начать жизнь с чистого листа.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) 28 Июн 2018 в 2:19 PDT

А сегодня, 29 июня, Мороз повергла своих фолловеров в шок: женщина опубликовала откровенный снимок. На фото актриса лежит обнаженная в воде. Надо отметить, что 34-летняя звезда выглядит отлично.

Поклонники похвалили артистку за решительность и красивую фигуру. "ФОТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЯМ МИСТИЧЕСКИМ И САКРАЛЬНЫМ, СОВЕРШЕННО В НЕМ НЕТ СЕКСА И ПОШЛОСТИ🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дарья, прекрасная!!! Мое вдохновение и радость!", "Неожиданно, но очень прекрасно...", "Безумно красивая фотография 👏👏👏", "Что- то замирает внутри, когда смотришь. Безупречная красота , белое на сером.... 50 оттенков ... Инь и янь....", "Смело!! Хотя !!! Такое тело 👍👍👍👍👍!!!!сногсшибательно!!"– хвали артистку пользователи Сети.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) 29 Июн 2018 в 8:16 PDT

Напомним, 34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов вместе около восьми лет. Супруги воспитывают дочь Анну, которая родилась в сентябре 2010 года.