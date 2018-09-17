Известный актер после ЧП вышел из комы
Она прокомментировала информацию о том, что ее муж якобы уже месяц в коме. Такое предположение возмутило женщину.
Супруга 66-летнего Леонова-Гладышева отметила, что актер давно пришел в себя. Она добавила, что его перевели из реанимации в общее отделение и впереди – долгий период восстановления.
"Все идет хорошо. Вот прямо сейчас мы зарядку делаем, это теперь обязательное упражнение каждый день", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда". При этом она не стала озвучивать прогнозы врачей.
Напомним, ЧП со знаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав на улице. Была версия и о том, что на Евгения Леонова-Гладышева напали неизвестные злоумышленники, ударив по голове.
По словам заслуженного артиста России Сергея Кошонина, инцидент не носил криминальный характер. Мол, коллега собирался в Москву на съемки программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Однако на улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой. Отметим, Евгений Леонов-Гладышев сыграл в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Челюскинцы", в сериале "Убойная сила" и других.
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