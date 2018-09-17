Российский актер в коме после нападения

Состояние актера Евгения Леонова-Гладышева ухудшилось. Артист впал в кому.

О том, что Евгению Леонову-Гладышеву стало хуже, стало известно благодаря его сыну Артему. Мужчина попросил помощи у общественности – необходимы средства на восстановление артиста. Как оказалось, Леонов-Гладышев уже месяц находится в коматозном состоянии, передает StarHit.

Все началось с того, что 16 августа на 66-летнего Евгения Леонова-Гладышева, направлявшегося на съемки в Москву, напали неизвестные. Они ударили артиста по голове. Пострадавшего доставили в Городскую Елизаветинскую больницу №3 в Санкт-Петербурге. Там у него обнаружили серьезную черепно-мозговую травму.

Повреждение оказалось настолько сильным, что у Леонова-Гладышева началось кровоизлияние в мозг. Его экстренно прооперировали и перевели в отделение нейрохирургии. Напомним, Евгений Леонов-Гладышев – заслуженный артист России, актер и режиссер. Он известен по ролям в картинах "Волны Черного моря", "Сибириада", "Место встречи изменить нельзя". Популярности ему добавило участие в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Всего на счету актера более 70 ролей в театре и кино.