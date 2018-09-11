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Госпитализированная Василиса Володина о своей беременности и шизофрении

Василиса Володина. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Астролог из передачи "Давай поженимся" Василиса Володина попала в больницу. Она сама рассказала об этом, отметив, что волноваться за нее не следует.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Василиса Володина опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей на больничной койке с книгой в руке. "Со мной все в полном порядке. Мы бодры, веселы! Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками", – успокоила поклонников Володина.

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Астролог обратилась и к представителям прессы. "У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через десять минут. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!" – жестко высказалась соведущая брачного шоу "Давай поженимся".

Подписчики немедленно отреагировали на пост, пожелав Василисе здоровья и сил. "Не могу удержаться, напишу... я надеюсь, что у вас и правда все в порядке, всего вам самого доброго!!!", "Выздоравливайте", "Здоровья и полного расслабления", "Василиса вы прелесть!!!!", "Будьте здоровы, мы вас любим", "Здоровья. Выше нос. Вы умничка!", "Поправляйтесь !!! Главное в здоровье это Вера и терпение 💪 🤒👩‍🍳 ну и конечно поддержка близких !!! Не болейте Василиса !)))", "Отдыхайте и набирайтесь сил. Мы Вас ждем с нетерпением. И надеемся в скором будущем, Вы порадуете нас своей улыбкой, не в больничной палате (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева11 сентября 2018, 09:05

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