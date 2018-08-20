Ведущая "Давай поженимся" оценила развод Степаненко и Петросяна

Астролог Василиса Володина высказалась по поводу семейной драмы юмористов. Она проанализировала звездные карты знаменитых супругов.



Соведущая популярного шоу прокомментировала развод знаменитостей в сторис на своей страничке в Instagram. Она назвала его "давно решенным делом".

"Разводятся, а у обоих в Любовном гороскопе сценарий "Стабильность". А значит, развод давно дело решенное. А какой у вас сценарий на этот год?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Ранее о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко резко высказалась и соведущая Василисы Володиной по шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова.

Она уверена, что юмористы все равно останутся родными друг другу людьми. Кроме того, она считает, что им не стоит строить новые отношения на публике.

Напомним, о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. По слухам, 72-летний юморист закрутил роман с 29-летней личной помощницей Татьяной Брухуновой. Жена Петросяна претендует на 80% совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Отметим, Василиса Володина также высказала свое мнение о том, что счастливы ли в отношениях принц Гарри и его супруга Меган Маркл. "Эти фото со свадьбы Меган и Гарри не могут надоесть, также как виды моря, играющих детей или природы… Все они погружают зрителя в атмосферу счастья", – написала Володина в микроблоге.

По мнению астролога, герцог и герцогиня Сассекские выбрали самую благоприятную для свадьбы дату – 19 мая 2018 года. Она уверена, что от этого союза скандалов ждать не стоит.