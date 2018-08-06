"Ненавижу его": Семчев потребовал от беременной любовницы умертвить ребенка

У актера Александра Семчева были две жены и несколько внебрачных отношений. Трое сыновей от разных женщин – итог порочных связей артиста. Правда, почти ни с кем из детей он знаться не хочет.

Старший сын Александра Семчева, 28-летний Павел Можинов и слышать не хочет о знаменитом отце. И оснований у него, кажется, достаточно. "С его мамой я познакомился, когда мне было 20 лет, на танцах, – рассказал Семчев. – Закрутился роман, скорее даже просто интрижка, по итогам которой девушка сообщила: "Я беременна!"

ПО ТЕМЕ Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Наталья Можинова хотела сделать аборт, но он и думать об этом запретил. А на пятом месяце вдруг привез любовницу к своей матери и заорал, что ему "надоело играть роль мужа" и "надо стимулировать искусственные роды, чтобы избавиться от ребенка". А заодно сообщил, что бросает Наталью.

Та не растерялась и посоветовала артисту "стимулировать свой половой член, чтобы детей не делал". "Я твердо решила, что рожу и воспитаю ребенка сама, – рассказала женщина. – И у меня получилось. Все это время Александр нам не помогал. Не дал ни рубля! И с ребенком тоже не виделся".

Когда Павлу исполнилось 14 лет, он захотел посмотреть в глаза отцу-предателю. Юноша отправился на спектакль Семчева, а потом прошел за кулисы. Однако контакта не случилось. "А зачем мне это нужно?! Мы чужие люди! Мне было просто неинтересно!" – пояснил актер.

В 2014 году Семчева позвали в "Пусть говорят", чтобы устроить свидание с сыном. Артист прознал о коварном замысле редакторов и пулей вылетел из студии со словами: "Есть люди, с которыми неприятно видеться! Не нужен он мне! Я не хотел, чтобы он появлялся на свет. Он появился на свет против моей воли. Я его не люблю! Мне этот человек безразличен!"

"Получается, отец послал меня на всю страну. После этого я Семчева возненавидел! Я же не хотел от него ничего, кроме общения", – заявил сын артиста.

Не знается Александр и с сыном от первого брака. "Он причинил много боли мне и маме. Часто нас обижал и в конце концов бросил, когда я был еще маленький", – цитирует Кирилла Семчева журнал "Тайны звезд".