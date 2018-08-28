"Загадочное убийство" Энистон потрясло мир

Снимок Дженнифер Энистон в эффектном белом мини-платье восхитил поклонников. Папарацци сфотографировали актрису на съемочной площадке фильма "Загадочное убийство".

Дженнифер Энистон вместо того, чтобы провести последние летние дни на пляже, посвятила их работе. Актриса трудится на съемочной площадке фильма Кайла Ньюачека "Загадочное убийство".

Сейчас съемки идут в Милане. Энистон в белом мини-платье с ярким растительным рисунком выглядит прекрасно – актриса весело смеется и непринужденно общается с коллегами. Папарацци застали Дженнифер, которая исполняет в картине главную роль, с партнером Адамом Сэндлером.

График съемок "Загадочного убийства" (Murder Mystery) довольно напряженный. В июле, перед тем как попасть в Милан, группа работала в Портофино и близ озера Комо, пишет Spletnik.ru.

Публикация от Just Jared (@justjared) 27 Авг 2018 в 1:20 PDT

Американская актриса в свои 49 лет выглядит совсем как девочка. Ранее звезда призналась, что ей удается оставаться привлекательной в том числе благодаря особой диете.

Питание, по мнению знаменитости, должно быть сбалансированным. Большое внимание Энистон уделяет органической продукции – овощам и фруктам. В своем рационе Дженнифер избегает сахара. А вот воды звезда Голливуда старается пить как можно больше. Не забывает она и о здоровом сне, обеспечивая организму полноценный ночной отдых.

Новый проект, в котором участвует актриса, ее вдохновляет. Фанаты ранее очень волновались из-за слухов о проблемах в личной жизни Дженнифер. Теперь же при виде радости на лице кумира поклонники немного успокоились.

Недавно сообщалось, что новой любовью Дженнифер Энистон стал ее тренер по боксу Лейон Азубуйке. После развода артистка пыталась вернуть эмоциональное состояние в норму и нашла отдушину в спорте. Она занялась единоборством, чтобы снять напряжение и стресс.

Анонимные источники утверждали, что со временем актрису и боксера стала объединять не только любовь к спорту. Однако официальные представители звезды опровергают эти слухи.