Назло бывшему: Энистон закрутила роман с мускулистым тренером по боксу

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в интрижке с темнокожим Аполлоном. Поговаривают, что знаменитость пытается забыть экс-мужа в объятиях красавца.

Новой любовью Дженнифер Энистон стал ее тренер по боксу Лейон Азубуйке. После развода артистка пыталась вернуть свое эмоциональное состояние в норму и нашла отдушину в спорте. Она занялась единоборством, чтобы снять напряжение и стресс.

Азубуйке сразу нашел подход к звезде. Они много времени проводили вместе в зале. Джен отмечала, что Лейон не только отличный тренер, но и прекрасная личность.

Анонимные источники утверждают, что со временем актрису и боксера стала объединять не только любовь к спорту. Официальные представители артистки отрицают эти слухи.

Добавим, что несколько дней назад Азубуйке выложил в своем Instagram снимок, на котором держит в руках журнал с Энистон на обложке. "Одна из самых потрясающих людей, что я когда-либо встречал. Очень горжусь тем, что тренирую тебя, – подписал снимок инструктор.

Как утверждает инсайдер, Джастину Теру эти слухи пришлись совсем не по душе. Его бесит мысль о том, что Дженнифер может с кем-то завести роман. Впрочем, сам актер после развода времени не теряет – его постоянно замечают в компании разных женщин. Однако это не помеха для ревности, сообщает Пятый канал.

Дженнифер опровергает слухи о том, что ее сердце разбито после расставания с Джастином. "Существуют ложные представления обо мне: "Джен не может удержать ни одного мужчину", "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердце не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявила звезда в беседе с журналистом InStyle.