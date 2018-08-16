Лгунья Энистон нелепо оплошала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетовала на невезение. Звезда избегает общения со своим бывшим мужем Джастином Теру, однако судьба вновь и вновь сталкивает их.

Как сообщает издание RadarOnline, Энистон недавно призналась своей подруге, что вскоре будет работать в новом проекте. Съемки будут проходить в Нью-Йорке, и словно нарочно студийное помещение расположено рядом с домом ее бывшего супруга.

Дженнифер посетовала, что это долгоиграющий проект, поэтому вероятность встретить Теру, когда он, к примеру, будет гулять с собакой, крайне велика. Артистка призналась, что не хотела бы столкнуться с экс-возлюбленным.

В беседе с приятельницей звезда отметила, что согласилась на эту работу еще до развода. Она планировала разом убить двух зайцев: больше времени проводить с Джастином и тем самым укрепить брак, а также надеялась, что работа в дуэте с Риз Уизерспун реанимирует ее карьеру.

Однако в интервью Энистон рассказывает, что давно забыла Теру и даже готова дружить с ним. Это заставляет задуматься, не лжет ли звезда, делая официальные заявления.

Напомним, что Дженнифер опровергает слухи о том, что ее сердце якобы разбито после расставания с Джастином. "Существуют такие ложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердце не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявила звезда в беседе с журналистом InStyle.