"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова

Это сегодня Филипп Киркоров – хедлайнер музыкального фестиваля "Жара" в Баку, выходит на одну сцену с Поладом Бюльбюль-оглы, их гримерки соседствуют. А было время, когда "азербайджанский соловей" заявлял, что Киркорову закрыт путь в этот город. Филипп не гастролировал на территории нефтяного края более 15 лет – разрешения на сольные концерты принципиально не давало Министерство культуры Азербайджана под руководством Бюльбюль-оглы.

"Я много лет не мог приехать в Азербайджан с концертами, словно железный занавес был закрыт, – рассказал Филипп Киркоров корреспонденту Dni.Ru. – Но сегодня могу сказать, по чьей вине это произошло. Меня запретил тогдашний министр культуры республики Полад Бюльбюль-оглы. При нем на сцену в Баку я не мог выйти".

Знаменитый певец стал министром культуры Азербайджанской ССР в 1988 году и оставил этот пост только в 2006-м, когда переехал в Москву и был назначен послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Однако козни, связанные с приездом поп-короля в нефтяной край, на этом не закончились.

В ноябре 2012 года концерт Филиппа Киркорова планировался во Дворце Гейдара Алиева. Позже выступление перенесли в Baku Crystal Hall, а в итоге, как пишет газета "Мир новостей", вовсе отменили – якобы из-за технических проблем, хотя все билеты были проданы в считаные дни.

Ходили слухи, что всему виной армянские корни артиста. "У Филиппа отец – чистокровный армянин по фамилии Киркорян, а мать – еврейка, оперная певица из Болгарии. Когда в 1915 году случился геноцид в Турции, кого-то из армян на кораблях отвезли в Грецию, кого-то – в Болгарию. Семья Киркоряна – одна из таких. Никого из родственников среди болгар у Филиппа нет. Среди артистов даже ходит шутка: "Единственный у мамы с папой сын и, скажем прямо, необычный парень. Судите сами: папа – армянин, еврейка мама, ну а сын – болгарин", – несколько лет назад рассказал вице-президент Союза армян России Герман Ананянц.

Говорили, что Баку поставил Филиппа перед выбором. Мол, концерт состоится лишь в том случае, если его отец Бедрос откажется от помощи талантливому 14-летнему армянскому певцу Андранику Алексаняну – победителю "Детской Новой волны", страдающему от серьезного заболевания.

Лишь в 2016 году Филипп выступил в Баку, исполнив не только свои хиты, но и композицию Kim bilir популярного азербайджанского певца Эйюба Ягубова. Переполненный зал встречал артиста стоя.