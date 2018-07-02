Напуганная врачами Татьяна Устинова похудела до неузнаваемости
Фото писательницы опубликовала в Instagram актриса Ксения Лаврова-Глинка. Знаменитости запечатлены на съемочной площадке популярной передачи "Мой герой". Татьяна и Ксения вовсю улыбаются, явно наслаждаясь обществом друг друга.
Пользователи Сети не узнали Устинову. Автор популярных детективов очень похудела и, кажется, стала выглядеть на десять лет моложе. "Ой, невероятно! В одном из интервью Татьяна Устинова писала, что весила 180 кг. Сейчас она на фото в Вашем весе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец Татьяна похудела👍", "Устинова как постройнела!👍", "Это точно Т.Устинова....?", "Я аж Татьяну не узнала :-))", "Татьяну не узнать, какая худенькая стала 👍", – написали восторженные комментаторы.
Добавим, что Устинова уже несколько лет борется с лишним весом. Ранее в интервью изданию "7Дней" писательница рассказала, как ей удалось сбросить 100 килограммов. По словам Татьяны, нужно просто сократить порции и перестать переедать. Она опытным путем нашла необходимый для нее лично объем потребляемой пищи. Автор детективов призналась, что иногда ест меньше дневной нормы, из-за чего ее детям кажется, что она голодает.
Как писали Dni.Ru, похудеть Татьяне пришлось по медицинским показаниям. Напуганная врачами писательница решила не рисковать здоровьем и распрощалась с лишним весом.
Артистка обнародовала свежую фотографию
Продюсер ответила на критику со стороны общественности
Певца просят избавить мальчика от грязи
Артистка дала откровенное интервью