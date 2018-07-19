Известный певец найден мертвым в своем доме в Петербурге

В ночь с 18 на 19 июля пять лет назад скоропостижно скончался российский певец, лидер рок-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев. Тело артиста нашли в его петербургском доме. Музыкант не дожил до своего 40-летия всего три недели.



Утром 19 июля поклонники рокера увидели на официальной странице группы в Facebook пост о кончине музыканта. "С прискорбием вынуждены сообщить, что Михаил Горшенев скончался. Все заявленные выступления группы отменяются. Подробности будут опубликованы позднее", – говорилось в обращении.

Многие просто не поверили произошедшему. Однако через пару часов фанатов группы "Король и Шут" ждал новый удар – портал LifeNews раздобыл "горячие" снимки с места трагедии. На кадрах, опубликованных СМИ, мертвый артист в неестественной позе лежал на полу квартиры.

"На фотографиях, сделанных экспертом-криминалистом, отчетливо видно, что в одной руке у Михаила зажата пачка сигарет, а в другой – шприц, а рядом лежит чайная ложка. Из одежды на нем были лишь шорты. Скорее всего, Горшеневу внезапно стало плохо: при падении он разбил лицо и встать уже не смог", – гласила подпись к душераздирающим снимкам.

Поклонники потеряли надежду, что ужасная новость – чей-то злой розыгрыш. Люди понесли цветы к месту смерти своего кумира. А на сайт, опубликовавший фото тела рокера, обрушился шквал негодования. Народ требовал удалить неэтичные снимки.

Первые результаты работы медэкспертов только подливали масла в огонь ярости фанатов. Специалисты заявили, что экспресс-анализы показали: на момент смерти в крови Горшенева было около 2‰ алкоголя. То есть артист был сильно пьян, но доза не была смертельной. Народ заговорил о вероятности убийства и требовал найти виновных, при этом интернет-бунтари даже не обратили внимание на оговорку экспертов, что тест на наркотики еще не готов.

Михаила похоронили через три дня в Петербурге. Панихида проходила в спортивном комплексе "Юбилейный". Под проливным дождем выстроилась очередь из двух тысяч человек – взрослые и совсем юные поклонники несли своему кумиру ромашки и лилии. Кто-то стойко сдерживал слезы, кто-то рыдал, упав на ступеньки СК. После того как все скорбящие последний раз взглянули на любимого музыканта, тело Горшенева отправили в крематорий. Так как Михаил был против любых обрядов захоронения, его прах изначально планировали развеять. Однако 1 августа все же приняли решение оставить урну в колумбарии на главной аллее Богословского кладбища в Санкт-Петербурге.





Уже после похорон судмедэксперты огласили точные причины кончины лидера "Короля и Шута". "Смерть Горшенева наступила от токсической с развитием острой миокардиальной недостаточности на фоне употребления алкогольных напитков и наркотического вещества – морфина. Насильственных признаков смерти не обнаружено", – заявило главное следственное управление СКР по Петербургу.

Пристрастие артиста к запрещенным препаратам подтвердили его друзья и близкие. Михаил и сам при жизни не скрывал от публики пагубную привычку и даже давал несколько интервью на эту тему, утверждая, что завязал с героином. "Он лечился раз пять-шесть. Может, даже и больше. В последние годы было даже так, что он полтора года не кололся. Но когда он стал выступать в спектакле, где он играл демона, вот тогда все опять началось. Роль была очень сложная, нужно было входить в нее и выходить вовремя. Миша столкнулся с большими трудностями", – рассказывал порталу Heat.ru отец Горшенева Юрий. Отметим, что мужчина умер на 41-й день после кончины сына. У Горшенева-старшего не выдержало сердце.

Не перенесла гибели солиста и группа "Король и Шут". Коллектив в августе 2013 года объявил о распаде. "Мы пришли к единственно верному, на наш взгляд, решению – красивая и долгая сказка под названием "Король и Шут" уходит в прошлое вместе с одним из ее создателей, бессменным лидером нашей группы, Михаилом Горшеневым. И хотя каждый из нас всегда будет чувствовать себя частью любимой семьи с долгой историей, где всего было вдоволь – и счастливых, и печальных моментов, мы не можем дальше продолжать без Михи, который был нашим вожаком и сердцем. Как и многие из вас, мы не представляем себе группу "Король и Шут" без него", – объявили представители коллектива. Позже группа была воссоздана под названием "Северный флот".





В память о Михаиле Горшеневе ежегодно проходят концерты и акции. Младший брат лидера группы "КиШ" Алексей, выступающий в коллективе "Кукрыниксы", на рок-фестивалях исполняет песни Михаила, в эти моменты зрители всегда растягивают черные полотна с изображением Горшка (так фанаты прозвали Горшенева). Коллеги из разных коллективов посвятили музыканту около 30 песен.

Критики в один голос твердят, что вклад Михаила в развитие российского рока еще предстоит оценить и осознать. "Я бы сказал, что его артистический дар уводил его куда–то значительно дальше, чем панк. В принципе, он был парень с очень большим голосом, интересными творческими амбициями, и мне всегда казалось, что ему не хватало более крупных, более масштабных форм для выражения своих творческих потенций", – говорил в интервью РИА Новости мнением музыкальный эксперт Артемий Троицкий.

Как писали Dni.Ru, Михаил Горшенев начал играть в рок-группе с 1988 года – тогда коллектив получила название "Контора". В 1989-м, участь в Ленинградском училище реставраторов, Горшенев познакомился с Андреем Князевым, который позже вошел в состав "Короля и Шута" и стал основным автором текстов песен группы. Вместе с группой "КиШ" музыкант записал 12 альбомов. Также на его счету одна сольная пластинка – "Я Алкоголик Анархист". Кроме того, Михаил был актером. Он сыграл демона-парикмахера Суини Тодда в мюзикле TODD.

