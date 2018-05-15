"Тебя Бузова укусила?": Полина Гагарина взбесила похабными снимками

Шикарный отдых певицы Полины Гагариной продолжается. Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото с пляжа.

После утомительного гастрольного тура Полина вместе с близкими отправилась на роскошный мальдивский курорт. Семейство наслаждается живописными тропическими садами, восхитительными цветами и птицами, а также блаженствует, плавая в бирюзовом океане.

Полина не устает делится фотографиями в Instagram, чем очень радует фанатов. Однако последние кадры подписчики не оценили. На одном из снимков Полина восседает на чем-то, что очень напоминает гамак. Примечательно, что Гагарина запечатлена топлес, но так как исполнительница обращена лицом к океану, пользователи могут видеть только спину артистки.

Поклонникам не понравился, казалось бы, невинный пост. Некоторые назвали его похабным и недостойным матери двоих детей. "Я думал единственная порядочная, ошибся! Отписка!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивое тело,знаю не мое дело, но это перебор. 🙈🙈🙈🙈", "Да мужика ей надо вот и в этом весь смысл", "Какое безобразие. Неожидала такого👎👎👎", – отметили поборники морали.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 14 Май 2018 в 6:56 PDT

Другие испугались за состояние здоровья исполнительницы: по их мнению, Гагарина исхудала и стала похожа на мальчика-подростка. "То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь", "Тебя может ветер унести", "Ничего личного, но иногда смотрю на ее фото и проскальзывает в голове мысль "как мальчик подросток" а на это фото так вообще , женственность пропала , субтильное тело, я далека от идеала и нет у меня силы воли, но для меня это уже некрасиво", "Худая такая😨", "На фото парень?" – написали пользователи соцсети.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 12 Май 2018 в 3:57 PDT

Самые преданные почитатели похвалили певицу за смелость, однако попросили не уподобляться звездам, для которых выкладывать слишком откровенные снимки стало нормой: "Ханжество было и никуда не делось. А вы супруги молодцы. Спасибо за искусство. Продолжайте, браво", "Синдром Насти Волочковой...", "Недавно похожее фото Бузова выложила. Так там до трусов добрались,а тут ничего.... В чем разница??😐", "Полина, тебя Бузова укусила?", "Главное не уподобиться Волочковой, иначе отпишусь!!!"