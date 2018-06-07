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На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Скандал с российским актером Михаилом Ефремовым, который предложил передать Украине Крымский мост, набирает обороты. К обсуждению присоединились украинцы.
прочитано 87315 раз

Помимо выдающихся театральных работ и запоминающихся ролей в кино, актер Михаил Ефремов известен своими неоднозначными, часто провокационными заявлениями. Одно из них прозвучало во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Ефремов нашел оригинальный способ помириться с Украиной – передать Киеву в пользование Крымский мост, чтобы он имел право собирать плату с проезжающих. Дескать, получив возможность немного заработать, украинцы моментально забудут о претензиях на сам полуостров.

Актер озвучил это предложение со смехом, однако многие восприняли его всерьез и возмутились. Зрители услышали в этих словах пренебрежение интересами страны и обвинили Ефремова в циничном потакании неадекватным требованиям Незалежной.

Не в восторге от подобных заявлений и по другую сторону российско-украинской границы. "Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все?" – цитирует украинское издание "Обозреватель" журналиста и медиаменеджера телеканала ATR Айдера Муждабаева. "Это была шутка, либо это просто глупость", – констатировал он.

Ранее россияне предложили в качестве "компенсации" отдать Украине не Крымский мост, а самого Ефремова. "Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – в разговоре с Dni.Ru заметил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. А пользователи Сети предположили, что актер, которого неоднократно обвиняли в алкоголизме, найдет общие интересы с президентом Украины Петром Порошенко.

Автор: Геннадий Куприянов7 июня 2018, 09:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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