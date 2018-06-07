На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
Помимо выдающихся театральных работ и запоминающихся ролей в кино, актер Михаил Ефремов известен своими неоднозначными, часто провокационными заявлениями. Одно из них прозвучало во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю.
Ефремов нашел оригинальный способ помириться с Украиной – передать Киеву в пользование Крымский мост, чтобы он имел право собирать плату с проезжающих. Дескать, получив возможность немного заработать, украинцы моментально забудут о претензиях на сам полуостров.
Актер озвучил это предложение со смехом, однако многие восприняли его всерьез и возмутились. Зрители услышали в этих словах пренебрежение интересами страны и обвинили Ефремова в циничном потакании неадекватным требованиям Незалежной.
Не в восторге от подобных заявлений и по другую сторону российско-украинской границы. "Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все?" – цитирует украинское издание "Обозреватель" журналиста и медиаменеджера телеканала ATR Айдера Муждабаева. "Это была шутка, либо это просто глупость", – констатировал он.
Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.— Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г.
Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать.
Ранее россияне предложили в качестве "компенсации" отдать Украине не Крымский мост, а самого Ефремова. "Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – в разговоре с Dni.Ru заметил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. А пользователи Сети предположили, что актер, которого неоднократно обвиняли в алкоголизме, найдет общие интересы с президентом Украины Петром Порошенко.
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