На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова

Скандал с российским актером Михаилом Ефремовым, который предложил передать Украине Крымский мост, набирает обороты. К обсуждению присоединились украинцы.

Помимо выдающихся театральных работ и запоминающихся ролей в кино, актер Михаил Ефремов известен своими неоднозначными, часто провокационными заявлениями. Одно из них прозвучало во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю.

Ефремов нашел оригинальный способ помириться с Украиной – передать Киеву в пользование Крымский мост, чтобы он имел право собирать плату с проезжающих. Дескать, получив возможность немного заработать, украинцы моментально забудут о претензиях на сам полуостров.

Актер озвучил это предложение со смехом, однако многие восприняли его всерьез и возмутились. Зрители услышали в этих словах пренебрежение интересами страны и обвинили Ефремова в циничном потакании неадекватным требованиям Незалежной.

Не в восторге от подобных заявлений и по другую сторону российско-украинской границы. "Он что, думает, что Украина – это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все?" – цитирует украинское издание "Обозреватель" журналиста и медиаменеджера телеканала ATR Айдера Муждабаева. "Это была шутка, либо это просто глупость", – констатировал он.

Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.

Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать. — Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г.

Ранее россияне предложили в качестве "компенсации" отдать Украине не Крымский мост, а самого Ефремова. "Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом", – в разговоре с Dni.Ru заметил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. А пользователи Сети предположили, что актер, которого неоднократно обвиняли в алкоголизме, найдет общие интересы с президентом Украины Петром Порошенко.