Известная ведущая бесстыдно обнажила морщинистый живот и грудь
В Сети появились пикантные фотографии 44-летней ведущей, экс-секс-символа Данниэллы Уэстбрук. Некогда яркая красавица, а теперь неистово молодящаяся женщина без бюстгальтера бродила по общественному пляжу в поисках подходящего света и позы. Уэстбрук без стеснения демонстрировала общественности не только свою безупречную грудь, над которой хорошенько поработал пластический хирург, но и живот, которому, по мнению комментаторов, тоже не помешала бы коррекция в виде повышенной физической нагрузки.
Впрочем, дама вовсе не переживает из-за своих некоторых несовершенств во внешности. Ранее Данниэлла попала в скандал, когда ее домашнее видео сексуального характера стало достоянием общественности. Все началось с того, что телеведущая потеряла свой телефон, на который и делала пикантную запись. Кто-то нашел смартфон, смог его взломать, а все самое интересное из него – опубликовать в интернете.
Вначале Уэстбрук восприняла произошедшее с юмором. По ее мнению, на видео она "хорошо выглядела". Однако через некоторое время о записи, опубликованной на сайте PornHub, узнал ее сын Кай Дженкинс. Скриншоты видео ему заботливо прислали друзья. Вот тут Данниэлле и стало стыдно. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что на видео блондинка запечатлена в стельку пьяной.
А недавно Уэстбрук призналась, что последние четыре года принимала наркотики и даже проходила лечение в специализированной клинике. По словам незадачливой телеведущей, из-за этого пристрастия она даже была временно отстранена от воспитания дочери.
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