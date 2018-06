Циничную телеведущую разгромили за фальшивые слезы

Журналистка якобы поддалась эмоциям, когда зачитывала новость о том, что в США должностные лица отнимают у мигрантов детей. Мэддоу начала произносить текст, но неожиданно остановилась, будто сдерживая слезы.

Затем она попыталась скрыть неловкое положение смехом. Однако ведущей так и не удалось взять себя в руки — передачу пришлось завершить.

Некоторые зрители не поверили в искренность Мэддоу, ведь она зарекомендовала себя как циничная женщина, которая никогда не теряет самообладания. Более того, пользователи Сети смутились из-за смешка журналистки, который якобы ее выдал.

"Ни на секунду не поверю в то, что Рейчел Мэддоу заботится о детях в этом мире. Это, как всегда, поза", – написал один из телезрителей в Twitter. Другой пользователь соцсети добавил, что журналистка делает хорошую мину при плохой игре.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR