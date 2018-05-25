Пьяная телеведущая опозорилась после "голого" видео в сауне

Британская актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук попала в крайне неприятную ситуацию из-за пристрастия к выпивке. Ролик с участием знаменитости на PornHub нашел ее сын.



В Сеть попало видео, на котором Уэстбрук снимала сама в домашней сауне, будучи сильно "под градусом". Оно предназначалось для ее бойфренда. Но актриса потеряла телефон, на который велась съемка. Поле этого ролик сексуального характера появился в интернете.

Сначала Даниэлла не расстроилась, поскольку, по ее мнению, на видео она "хорошо выглядела". Однако через некоторое время о записи, опубликованной на порносайте PornHub, узнал ее сын Кай Дженкинс. Скриншоты видео ему прислали друзья, сообщает The Sun.

Вот тогда то Уэстбрук стало по-настоящему стыдно. "Я чувствовала себя на грани, потому что это мой ребенок. Он вне себя, и я чувствую себя ужасно", – поделилась 44-летняя женщина. Она попыталась удалить копии файла из Сети и заявила, что раскаивается в том, что сделала.

Публикация от Danniella Westbrook (@danniellawestbrook_back_up_) 20 Дек 2016 в 10:42 PST

Ведущая призналась, что, когда сильно напивается, то забывает о том, что она мать. "Не давайте мне пить и мой телефон, а еще не оставляйте меня одну дома", – попросила она.

Напомним, ранее казус произошел в эфире телепрограммы "Доброе утро, Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом. Он посетил шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел очень короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле, со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса. На это сразу обратили внимание зрители и высмеяли Фогла.