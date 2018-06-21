Волочкова чокнулась после контакта с бородатым мужиком
Вся лента в Instagram у главной по шпагатам в России звезды в фотографиях с ведущим мексиканского телеканала Чики. "Когда, стоя у купели моей, я показала мексиканцам и ведущему, как в эту купель я окунаюсь зимой, разбивая лед, они были шокированы. Снега-то они и не видели, – хвастается Настя. – Потом я учила представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане. Причем моя авторская баня на мексиканцев впечатление произвела! Ну и танец маленьких лебедей мы с Чики станцевали прямо в парилке".
"Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела впечатление, – улыбается балерина. – Но это было только начало! Представители мексиканского ТВ настолько впечатлились моим домом, что напросились в гости еще раз, назвав его Диснейлендом. А эмоции Чики от роскоши моего дома, домашнего моего большого театра и растяжки смотрите в специальном видеоролике. Напомню, что я стала единственным представителем российских звезд в этом цикле, посвященном чемпионату мира по футболу – 2018. То есть свой гол я забила. Поцелуй меня в пачку!"
После съемки Волочкова чокнулась бокалом с шампанским с так понравившимся ей бородатым Чики. Эх, жаль, что он уедет, а Настя будет одна куковать в своих хоромах. Хороший ведь мужик, горячий, совершенно во вкусе одинокой балерины.
Напомним, что главное футбольное первенство земного шара проходит в нашей стране – впервые в истории! – с 14 июня по 15 июля. На 62 матчах, которые состоятся в 11 городах, побывает свыше миллиона иностранных гостей.
Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Популярная певица дала откровенное интервью
Поющей ведущей подобрали жениха