Волочкова чокнулась после контакта с бородатым мужиком

В дни чемпионата мира по футболу у Анастасии Волочковой гостей полна горница. И не футболистов – они хоть и были, как уверяет балерина, среди ее ухажеров, да сплыли, – а журналистов. Репортеры крупного мексиканского телеканала весь день снимали в особняке Насти. И цокали языками – такой роcкоши они не видели даже в резиденции у президента своей страны.

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